ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Milizie alleate con il governo sostenuto dalle Nazioni Unite hanno riconquistato Gharyan, cittadina a 90 chilometri a Sud di Tripoli. È il colpo di scena del 26 giugno nella guerra infinita per il predominio sulla. Gharyan era considerata la principale base dell’Esercito nazionale libico (Enl), l’armata condotta dal generale Khalifa, il quale da aprile marcia sulla Tripolitania, la parte occidentale della, con l’intento di prendersi il Paese. Un’impresa che al momento sembra infattibile. Anche sul piano del supporto internazionale, qualcosa si è incrinato in questi mesi. Negli Stati Uniti – Paese del qualeè cittadino – l’uomo forte della Cirenaica è stato denunciato da quattro famiglie alla Corte federale di Washington per crimini di guerra, nonostante la stima che gode da parte del presidente Donald Trump. Solo nell’area del ...

Nonnadinano : RT @fattoquotidiano: Libia, “contrabbando di petrolio, traffico di esseri umani e corruzione”: così Haftar ha costruito il suo potere in Ci… - Paesedellanima : RT @fattoquotidiano: Libia, “contrabbando di petrolio, traffico di esseri umani e corruzione”: così Haftar ha costruito il suo potere in Ci… - GHERARDIMAURO1 : RT @fattoquotidiano: Libia, “contrabbando di petrolio, traffico di esseri umani e corruzione”: così Haftar ha costruito il suo potere in Ci… -