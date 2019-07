Libia | bombardato centro di detenzione migranti | almeno 40 morti e 80 feriti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019)40 persone sono morte e altre 80 ferite nel bombardamento aereo che ha colpito undiperin, a Tajoura, nella periferia orientale della capitale Tripoli. Le vittime sono per lo piùafricani e, secondo il portavoce governativo Osama Ali, “questa è una valutazione preliminare e il bilancio potrebbe aumentare”: secondo un testimone infatti, nell’hangarerano rinchiuse oltre 120 persone. In una dichiarazione, il governo di unità nazionale riconosciuto a livello internazionale (Gna) con sede a Tripoli ha denunciato l’attacco come un “crimine odioso” e ha incolpato il “criminale di guerra Khalifar Haftar”. Haftar, che controlla gran parte dellaorientale e meridionale, all’inizio di aprile aveva lanciato infatti un’offensiva per prendere la capitale e ora il Gna ha accusato le forze ...

LaStampa : Libia, bombardato centro di detenzione: e’ strage di migranti - repubblica : Libia, bombardato centro detenzione migranti, almeno quaranta morti [news aggiornata alle 02:20] - HuffPostItalia : Bombardato carcere per migranti in Libia, almeno 40 morti -