Lenovo Z6 verrà lanciato domani | ma è già ufficiale | ecco le specifiche complete

Aperti i preordini per Lenovo Smart Clock che verranno spediti il ??2 giugno per 80 dollari : Lenovo Smart Clock è ora disponibile per la prenotazione presso Lenovo.com e i rivenditori online Walmart e Home Depot al prezzo di 79,99 dollari. Secondo i primi due le spedizioni inizieranno a partire dal 2 giugno. L'articolo Aperti i preordini per Lenovo Smart Clock che verranno spediti il ??2 giugno per 80 dollari proviene da TuttoAndroid.