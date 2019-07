Le vacanze italiane a tavola | al Villaggio contadino Coldiretti sfilano le Bandiere del

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Con il primo grande esodo estivo da bollino rosso viene presentata l’indagine/Ixe’ su “Le” venerdì 5 luglio alle ore 9.00 a Milano in occasione dell’inaugurazione del#stocoicontadini, con diecimila agricoltori al Castello Sforzesco (ingresso stampa Viale Gladio – Lato Acquario), da Piazza del Cannone a Piazza Castello, provenienti da tutta Italia per presentare la più ricca esposizione del patrimonio enogastronomico delle località turistichedurante quest’estate, con la possibilità di conoscere per la prima volta le specialità nascoste in borghi e nei piccoli comuni d’Italia. La prima mappa dei tesori adelle diverse regioni con gli esempi più curiosi, rari o antichi salvati dagli agricoltori per assegnare le “del gusto 2019”, dal pane alla pasta, dai formaggi ai salumi, dalle conserve alla frutta ...

VoyagerHero : RT @wallstreetita: Cambiano le scelte di consumo delle famiglie italiane. Nonostante la crisi non si rinuncia a pranzi o cene fuori casa, a… - wallstreetita : Cambiano le scelte di consumo delle famiglie italiane. Nonostante la crisi non si rinuncia a pranzi o cene fuori ca… - fisco24_info : Famiglie, consumi giù dell’8,5% sul 2007. Un terzo dei costi per la casa: Più formazione, più vacanze e più spese p… -