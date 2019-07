Le straordinarie foto dell’eclissi totale di Sole

wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Alle 21.15 del 2 luglio in Italia, e in pieno giorno in Sudamerica, si è verificata una straordinaria eclissidi, la cui spettacolarità è stata maggiormente visibile – e godibile – in Cile, Argentina e Uruguay. Un’ombra scura si è inghiottita il disco luminoso del: un fenomeno tutt’altro che raro, se si considera che un’eclissi si verifica in media ogni 14 mesi. Lo spettacolo, il cui apice si è raggiunto alle 22.40 italiane, momento in cui il disco solare è rimasto completamente oscurato per un minuto e 52 secondi, è stato notevole, come testimoniano gli scatti più belli raccolti nella nostra gallery qui in alto. Ledell’eclissidiWired.

