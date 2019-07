Le Ong sfidano il ministro dell' Interno | Faremo come la Sea Watch

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Montecitorio off limits per le Organizzazioni non governative. A loro non è stato permesso di parlare davanti alla commissione Affari costituzionalia Camera, ma nonostante questo le associazione proseguono la battaglia, e nella salaa Stampa estera mostrano tutta loro determinazione: “Agiremo ancoraha fatto la Sea, seguendo la legge del mare”. Il giorno dopo la sentenza del Gip, che non ha convalidato l’arrestoa comandante tedesca Carola Rackete, le Ong si dicono pronte a tornare nel Mediterraneo per salvare vite.Per ora, la protagonistao scontro con il ministeroresta in disparte: Carola Rackete è ancora in Italia, “ma non e’ detto che ci resti nei prossimi giorni”, spiega Giorgia Linardi, portavoce di Sea. Tornata in libertà, la reazionea Comandante tedesca al ...

