Le Ong: se serve agiremo come Sea Watch

"Noi facciamo monitoraggio nel Mediterraneo. Se dovessimo trovarci in una situazione in cui siamo l'unica imbarcazione che può svolgere il salvataggio,ci impone la legge del mare". Così Alessandro Metz di Mediterranea Saving Human, in una conferenza stampa congiunta delle Ong. "Faremo quello che è previsto dalle normative che ci obbligano a comportarci in un certo modo,ha fatto la Sea. E' così che abbiamo fatto e così faremo", ha detto.(Di mercoledì 3 luglio 2019)