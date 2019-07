Le eclissi arrivano sempre “in coppia” | ora è il turno dell’Italia | la Luna diventerà

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ieri 2 Luglio 2019 si è verificata un’solare totale, visibile in particolare dall’Oceano Pacifico meridionale ad est della Nuova Zelanda alla regione di Coquimbo in Cile e in Argentina al tramonto, con il massimo di 4 minuti e 33 secondi visibili dall’Oceano Pacifico. In Italia non è stato possibile ammirare dal vivo lo spettacolo di ieri, ma si ricordi che in genere un’solare si verificacirca 2 settimane prima o dopo un’re: a volte ci sono dueconsecutive, ma altre volte ce ne sono 3 durante la stessa stagione di. Quella del 2 Luglio è stata la primain questa stagione: la seconda sarà una meravigliosare parziale, visibile anche dall’Italia, prevista il prossimo 16 Luglio. Lapiena sorgerà già nel cono di penombra della Terra e inizierà a entrare nel cono d’ombra alle 22 circa. Il massimo dell’...