Lavoro nero | la GdF scopre società nella Marsica che occupa decine di lavoratori

L'Aquila - I finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno individuato una società di Scurcolana (AQ) che ha impiegato, irregolarmente, per circa un anno, un notevole numero diin attività di volantinaggio e di conduzione di vele pubblicitarie. Nell'organico aziendale della società controllata sono state riscontrate 42 posizioni irregolari, su un totale di 44 controllate. In particolare sono stati scoperti 37che, sebbene formalmente inquadrati in un rapporto dioccasionale, di fatto operavano nell'ambito di un rapporto subordinato. Ulteriori 5 contratti, relativi ad altrettantisubordinati, sono stati artatamente trasformati dall'azienda in contratti dioccasionale. Le violazioni accertate sono state segnalate agli Enti di competenza ossia all'INPS, all'INAIL ed all'Agenzia delle Entrate.

