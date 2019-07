LAURA TARONI CONFERMATA CONDANNA A 30 ANNI Saronno | Appello uccise madre e

Uccise la madre e il marito : confermata la condanna a 30 anni per l'infermiera killer LAURA Taroni : Pina Francone La Corte D'Assise di Appello di Milano ha confermato la pena a trent'anni di galera a Laura Taroni Trent'anni di galera per l'infermiera killer. La prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato, in secondo grado, la condanna a 30 anni per Laura Taroni, l'infermiera che era stata processata con rito abbreviato dal tribunale di Busto Arsizio, per aver ucciso il marito e la madre tramite la ...