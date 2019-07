Lamborghini | a Sant’Agata Bolognese inaugurato il nuovo centro di verniciatura della Urus

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’inaugurazione deldie dedicato interamente al super sport utilitycompleta, per il momento, il processo di ampliamento che ha portato la fabbrica del Toro a espandersi nell’arco di un paio d’anni da 80 mila a 160 mila metri quadrati. Un impianto che sostituisce il lavoro prima affidato allo stabilimento di Bratislava, studiato per mantenere l’impronta di ecosostenibilità che dal 2015 ha fatto ottenere all’intero complesso industriale la certificazione “carbon neutral”, lavorando con il 25% di energie rinnovabili e utilizzando colori per il 95% a base d’acqua. Oltre a questo, diverse le tecnologie innovative impiegate per ridurre gli sprechi nella fase die contenere le emissioni dei solventi. Sono oltre 300 le tinte disponibili nelPaint Shop che ogni giorno sforna 22, sviluppato per ...

