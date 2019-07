La terza stagione di Stranger Things celebrata da Sony con un tema gratuito per PS4

La terza e ultima stagione di Legion da stasera su Fox : Legion, la serie TV Marvel con protagonista il mutante David Haller (Dan Stevens), tornerà sugli schermi di FOX (Sky, 112 su SAT e FIBRA / Sky, 457 su DTT) con la terza e ultima stagione a partire da mercoledì 3 luglio alle 21.00, a pochi giorni dalla partenza negli Stati Uniti. Otto episodi che si preannunciano ancora più folli e psichedelici degli scorsi anni che ci porteranno fino al termine della serie. Gli eventi...

Il drammatico finale della seconda stagione di Station 19 il primo luglio su FoxLife - aspettando la terza : Con gli episodi del primo luglio va in onda anche in Italia il finale della seconda stagione di Station 19, già trasmesso negli Stati Uniti lo scorso maggio. La serie sui vigili del fuoco di Seattle, tra cui spicca l'ex specializzando in chirurgia del Grey Sloan Memorial Hospital Ben Warren (Jason George), è nata come spin-off di Grey's Anatomy con cui interagisce con numerosi episodi crossover e continuerà la sua corsa su ABC con la terza ...

Fleabag 3 sì o no? Ecco perché alla magnifica serie di Phoebe Waller-Bridge non serve una terza stagione : Con l'ingordigia tipica dei seriedipendenti, fin dall'uscita della seconda stagione abbiamo cominciato a chiederci se Fleabag 3 sarebbe potuta essere un'opzione. Le piccole grandi sofferenze e i disastri quotidiani dell'irresistibile trentenne interpretata da Phoebe Waller-Bridge hanno suscitato in noi un misto di solidarietà, tenerezza e identificazione e il suo futuro è diventato ben presto una questione cui interessarci morbosamente. Ad ...

Stranger Things - 5 punti per prepararsi alla terza stagione : Il 4 luglio torna su Netflix la terza stagione di Stranger Things: siamo pronti a ritrovare dunque i protagonisti delle vicende ambientate a Hawkins, questa volta nel 1985. In piena estate, attorno ai giorni della festa dell’indipendenza americana, Eleven e gli altri personaggi si trovano nuovamente ad avere a che fare con la minaccia del Sottosopra, che probabilmente questa volta è rimasto bloccato nella nostra dimensione. Ma come si è ...

Dark - a lavoro per la terza e ultima stagione : I segreti di Winden troveranno una soluzione con la terza stagione: sono già a lavoro infatti per realizzare Dark 3. La serie tedesca in questo momento disponibile in streaming su Netflix che mischia sapientemente il thriller con la fantascienza è disponibile con il suo secondo capitolo dal 21 giugno 2019. Ma il suo arco narrativo ideato da Baran Bo Odar (regista) e Jantje Friese (sceneggiatrice) prevedeva almeno tre run, così per scoprire cosa ...

L’Allieva 3 : possibile annuncio il 9 luglio - nuovo comunicato da Acting News “Confermate per l’autunno di quest’anno le riprese della terza stagione” : L'ufficialità della terza stagione potrebbe arrivare il prossimo 9 luglio quando verranno annunciati i palinsesti della nuova stagione Rai. Siamo ormai a luglio, ma la conferma della terza stagione de ...

The Rain 3 : rinnovata per la terza stagione - sarà l’ultima : The Rain 3 ha ricevuto il rinnovo per la terza stagione, ma le brutte notizie sono dietro l’angolo per i fan. Dopo essere riuscita a conquistare una forte popolarità, la serie tv di Netflix chiuderà i battenti subito dopo il terzo capitolo. I nuovi episodi sono previsti per il 2020, come annunciato a breve distanza dal suo recente ritorno nel catalogo del colosso dello streaming. The Rain 3 svelerà forse il mistero che c’è dietro la ...

Scream torna con la terza stagione dal 8 luglio su VH1 (USA) - ecco i dettagli e il trailer : Scream: Resurrection, torna in tv la serie dopo tre anni di pausa, negli USA non andrà in onda su MTV ma su VH1. ecco il trailer.Sono passati tre anni da quando MTV ha trasmesso l’ultimo episodio di Scream, una rivisitazione in chiave moderna del classico creato da Kevin Williamson per il cinema. Eravamo rimasti all’intenzione di produrre una nuova serie con nuovi personaggi e dopo tre anni arrivano nuove notizie.Intanto la serie, ...

Úrsula Corberó de La Casa de Papel nella terza stagione della serie Netflix Paquita Salas (video trailer) : Non solo surreali rapine e travagliate storie d'amore per Úrsula Corberó de La Casa de Papel: l'attrice si è calata nuovamente nei panni di Tokyo per la serie di Alex Pina, ma quest'estate apparirà anche in un'altra serie Netflix, Paquita Salas. Si tratta di un'esilarante dramedy nata come web serie, prodotta da Atresmedia e approdata su Netflix, oggi giunta alla terza stagione. Paquita Salas racconta le vicissitudini dell'omonima ...

Condè Nast e Gucci - parte la terza stagione della serie di cortometraggi The Performers : Condé Nast e Gucci di nuovo insieme per la terza stagione di The Performers, la serie di cortometraggi lanciata nel 2017, in cui ogni filmato esplora le ispirazioni e le influenze dietro ad alcuni dei talenti creativi più originali del mondo. La collaborazione creativa si rinnova quest’anno con cinque nuovi episodi che presentano talenti di rilievo culturale, fra cui i musicisti Benjamin e Florence Clementine. «Siamo ...

Stranger Things : i misteri rimasti in sospeso da risolvere nella terza stagione : Il debutto della seconda stagione di Stranger Things risale a più di un anno e mezzo fa, periodo durante il quale svariate teorie si sono avvicendate circa alcuni dei misteri più complessi riguardanti la cittadina di Hawkins. La serie di Netflix torna sulla piattaforma il 4 luglio con gli episodi della terza stagione; la seconda annata dello show ambientato a metà degli anni ’80 e infarcito di citazioni popolarculturali di quel decennio si ...

Stranger Things - il nuovo trailer della terza stagione disponibile dal 4 luglio (VIDEO) : Stranger Things 3, il gruppo alle prese con l’estate, gli amori e nuove e vecchie minacce nel nuovo trailer esteso. Dal 4 luglio su Netflix (VIDEO)Il 4 luglio è la festa più importante per gli Stati Uniti, è il giorno dell’Indipendenza, e la terza stagione di Stranger Things ha tutte le intenzioni di sfruttarlo. Il 4 luglio è anche il giorno in cui Netflix rilascerà la terza stagione composta da 8 episodi, ed è anche il periodo in ...