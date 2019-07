La storia delle 4 onlus sotto inchiesta per la truffa sull' accoglienza dei migranti

La storia è una strage delle creature : C’è un bambino, altre volte è una bambina, sempre lo stesso, la stessa. A volte è solo, altre volte con sua madre, con suo padre, e gli tiene un braccio minuscolo attorno al collo, come per proteggerlo. Ha una maglietta rossa, altre volte i calzoncini rossi. Ha la faccia affondata nella sabbia di un

Conosci davvero la misteriosa storia delle Streghe di Salem? : In questo articolo parleremo di uno dei fatti realmente accaduti nel passato, precisamente a partire dal 1692. Il Processo alle Streghe di Salem. Le Streghe e la Stregoneria Il termine Stregoneria, e in particolare la figura della Strega, pone le sue radici nell’antico passato in tempi antecedenti al Cristianesimo. Ricordiamo la Strega di Endor presente nella Bibbia, oppure le Streghe della Tessaglia del periodo dell’antica Grecia. Al giorno ...

La gran storia delle tele dipinte da Mark Rothko per il Four Seasons : Mette insieme il ristorante dell'élite di New York – che chiude oggi – e un artista che considerava criminale spendere più di 5 dollari a pasto: non poteva finire bene

I palchi della Scala raccontano la storia delle élite a Milano : Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala si terrà il 18 giugno (ops, la data di Waterloo), qualcuno mugugna per la mancanza di nomi femminili nella rosa composta da Egon Zehnder per la successione ad Alexander Pereira alla sovrintendenza (sapete come funziona con i cacciato

Squadra sciolta e futuro incerto - ci pensa… Cedella Marley a salvare la Giamaica : la pazza storia delle ‘Reggae Girlz’ : La figlia di Bob Marley ha salvato la Nazionale Giamaicana di calcio femminile, permettendole di qualificarsi ai Mondiali in Francia Una storia bellissima, di quelle che esaltano lo sport e i suoi valori. Protagonista è la Nazionale Giamaicana di calcio femminile, riuscita a qualificarsi per la prima volta ai Mondiali, prima Squadra dei Caraibi a riuscirci. AFP/Lapresse Un risultato ottenuto partendo dal nulla, visto che dopo la mancata ...

Gazidis : “La storia delle belle promesse non mantenute è finita” : Nella sua lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato del futuro del club rossonero e della strategia che intende adottare per riportare la squadra ai vertici del calcio mondiale. Queste le parole di Gazidis sul futuro della società meneghina: “Elliott non ha mai posto un termine temporale. La sua è una chiara visione. Non abbiamo una dead line, e non faccio promesse di ...

Caso Pamela Prati - Pamela Perricciolo : "Dico la verità - tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia..." : Dopo le confessioni televisive di Eliana Michelazzo e Pamela Prati, domani su Il Fatto Quotidiano, sarà disponibile l'intervista-confessione di Pamela Perricciolo che la ex socia della Michelazzo nell'agenzia Aicos Management ha concesso a Selvaggia Lucarelli.Se Eliana Michelazzo e Pamela Prati hanno seguito una via comune, dichiarando di essere "vittime" di un sistema di cosiddetto "catfishing", Pamela Perricciolo, nota anche con il ...

Tutti pazzi per le sneaker Wushu : le scarpe ispirate alla storia delle arti marziali [GALLERY] : Wushu, il successo del brand di sneaker ispirato alla storia delle arti marziali Wushu è il nome con cui si identificano le arti marziali sin dal ‘500. Un’arte millenaria sconosciuta in Italia fino agli Anni Settanta. Il brand di sneaker Wushu nasce nel 1985 grazie ai fratelli Lorini, maestri e campioni italiani di arti marziali orientali. Inizialmente il brand si presenta con una scarpa tecnica ideale per la pratica di questo sport nelle ...

"Dolor y Gloria" di Almodovar - storia delle vie misteriose del processo creativo di un regista : C’è una battuta-chiave che Pedro Almodovar fa pronunciare al suo alter-ego regista in “Dolor y Gloria”, Antonio Banderas : “L’attore più bravo non è quello che piange, ma quello che lotta per trattenere le lacrime”. E’ speculare al lavoro di denudamento, generoso, sincero e impudico, ma anche mediato dalla finzione artistica, che il sessantanovenne Maestro spagnolo ha ...

Tottenham-Liverpool - la storia delle finali giocate dalle due squadre in campo internazionale : Sarà Tottenham-Liverpool la finale dell’edizione 2018-2019 di Champions League. Sarà la prima finale in Champions League/ Coppa dei Campioni per gli Spurs, la nona per i Reds, decisamente più abituati a questi appuntamenti. Andiamo a ripercorrere le finali giocate nella storia dai due club in campo internazionale. Il Tottenham vanta 3 finali in campo europeo e 3 vittorie: nella Coppa delle Coppe del 1962-63 sconfisse con un netto 5-1 ...

A Viareggio si celebra la storia della nautica e delle sue eccellenze : ...dei convegni di settore promossi dal Distretto Tecnologico per la nautica e la Portualità Toscana tra i quali l'appuntamento con Retic sull'ingresso di nuove imprese e start-up nel mondo della ...

Il re della maratona ci riprova in autunno : "Giù il muro delle due ore - sfida alla storia" : Andrea Cuomo Il keniano Kipchoge ha già mancato l'impresa a Monza per soli 26 secondi Fidippide non aveva sponsor. E non sappiamo quanto tempo ci mise a percorrere i 42 chilometri e passa tra maratona e Atene fatti di corsa e con tutta l'armatura addosso per annunciare ai suoi la vittoria della battaglia di maratona e poi - guarda un po' - crepare. Era l'estate del 490 avanti Cristo. Duemilacinquecento anni dopo un suo erede, il ...