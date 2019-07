La soglia della decenza

vanityfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) «Da quando sono membro del partito sono stata insultata personalmente di continuo, e in modo molto crudele, ma non ho mai risposto agli insulti neanche con una riga o una sola parola. E questo, al di là del mio orgoglio individuale, per la semplice considerazione politica che ogni insulto personale non è altro che uno stratagemma per distrarre dalla questione politica che si sta dibattendo», scriveva più di cent’anni fa Rosa Luxemburg – filosofa, economista, politica e rivoluzionaria – a un compagno di partito. Aveva ragione: «Ogni insulto personale non è altro che uno stratagemma per distrarre dalla questione politica». Bisognerebbe ricordarselo. Gli attacchi personali definiscono chi li fa: non riportiamoli, non rilanciamoli, facciamo come se non fossero mai esistiti. Non facciamoci distrarre dalle questioni. Sulla capitanaSea-Watch 3 Carola Rackete l’asticella ...

