La Silicon Valley vuole uccidere la parola scritta di nuovo

L’azzardo finanziario della Silicon Valley : Libra, la moneta virtuale lanciata da Facebook, può diventare il catalizzatore delle preoccupazioni che ruotano attorno al ricco e influente mondo delle piattaforme. Forse per la prima volta, l’annuncio di una rivoluzionaria innovazione da parte di una delle grandi piattaforme di internet non è stat

Il nuovo pensiero unico della Silicon Valley. Sono svaniti gli ideali degli inizi : Sono abbastanza anziano per ricordare quando Twitter si definiva ‘la corrente per la libertà di stampa del partito per la libertà di stampa’”, scrive lo storico Niall Ferguson sul Sunday Times: “Ricordo anche la ‘Dichiarazione d’indipendenza del cyberspace’, il manifesto hippie-libertario di John Pe

The Inventor : Out for Blood in Silicon Valley : L’indagine investigativa in campo giornalistico conduce a volte a dei risultati sorprendenti tanto da smascherare dei crimini che altrimenti rimarrebbero sconosciuti. È il caso dell’enorme truffa perpetrata dalla giovane americana Elizabeth Holmes che,realizzando una sua idea originale e innovativa quella cioè di sviluppare una start up in grado di offrire un certo servizio sanitario a prezzo contenuto e diffuso ...

Secondo Tim Cook la Silicon Valley ha combinato troppi guai : Tim Cook alla cerimonia di laurea di Stanford (foto: Liu Guanguan/China News Service/VCG via Getty Images) Per molti ingegneri, informatici e fondatori di startup la Silicon Valley rappresenta il paradiso in terra, il luogo in cui i propri sogni possono diventare realtà. Tim Cook sembra non pensarla (più) allo stesso modo. Parlando durante il tradizionale commencement speech (discorso ai laureati) dell’università di Stanford, in ...

Il racconto del reale torna su Sky e riparte da The Inventor - La più grande truffa della Silicon Valley : The Inventor - La più grande truffa della Silicon Valley, documentario HBO diretto dal premio Oscar® Alex Gibney inaugura il ciclo 2019 de Il racconto del reale, al via questa sera domenica 16 giugno 2019 alle 21.15 su Sky Atlantic e in simulcast di Sky Tg24 (canale 100 e 500 di Sky). Un significativo debutto per il ciclo che raccoglie produzioni originali realizzate in collaborazione con Sky e i doc più interessanti da tutto il mondo che ...

Le leggi sull’immigrazione stanno uccidendo la Silicon Valley : San Josè, il centro economico, politico e culturale della Silicon Valley (foto: Getty Images) Spesso, quando si parla di immigrazione riferendosi agli Stati Uniti, si cita la famigerata questione del muro al confine col Messico: la barriera fisica che Donald Trump vuole ampliare non è però che una minima parte del piano sull’immigrazione del presidente. L’inquilino della Casa Bianca vuole infatti riformare l’intero sistema e ...

Prof in Estonia. “Vivo nella Silicon Valley d’Europa - dove si guarda al futuro e lo Stato ti semplifica la vita” : “L’Estonia è un Paese pragmatico, che guarda al futuro. Con la mia carta d’identità elettronica posso fare tutto, pago le tasse, do i voti ai miei studenti, ho le ricette del medico, l’abbonamento dell’autobus, siglo i documenti con la firma digitale”. Benvenuti in Estonia, la Silicon Valley d’Europa. Stefano Braghiroli, 38 anni originario di Modena, dal 2012 lavora all’Università di Tartu. In Estonia ha trovato un ...

La Silicon Valley nel mirino delle autorità americane - affondano Google e Facebook : La Silicon Valley nel mirino delle autorita' americane. Gli Stati Uniti alzano il tiro sui giganti dell'hi-tech e si preparano ad avviare una raffica di indagini contro Google, Amazon, Apple e Facebook. L'effetto delle indiscrezioni e' immediato: i tecnologici crollano ai minimi degli ultimi cinque mesi e affondano Wall Street, facendo scivolare il Nasdaq in correzione. Sotto la scure dei timori antitrust Google chiude a Wall Street in calo del ...

La crisi in Silicon Valley : ecco i profeti del no social : Questo articolo è stato pubblicato nel numero del Foglio innovazione di maggio. Martedì 4 giugno il nuovo appuntamento con il mensile tech del Foglio a cura di Eugenio Cau che potete scaricare qui a partire dalle 23,30 di oggi, lunedì 3 giugno. Parrebbe secoli fa, ma solo nel 2017 Mark Zuckerber

Con Silicon Valley 6 HBO dice addio alla serie - meno episodi per la sesta ed ultima stagione : Un'altra serie della HBO si prepara a salutare il pubblico: la rete ha annunciato che Silicon Valley 6 sarà l'ultima stagione della serie e sarà più breve delle precedenti. Come accade di consueto quando c'è incertezza sul rinnovo di una serie per un'intera nuova stagione, si opta per un capitolo finale dall'ampiezza ridotta rispetto ai precedenti. Anche nel caso di Silicon Valley, HBO ha deciso di concedere pochi episodi finali perché la ...

BRUNELLO CUCINELLI INCONTRA JEFF BEZOS/ 'Silicon Valley? Lì i 'nuovi Leonardo'' : BRUNELLO CUCINELLI ha ospitato a Solomeo, in provincia di Perugia, JEFF BEZOS e altri protagonisti della Silicon Valley: di cosa si è parlato.

L'Italia è la “Silicon Valley” del populismo - dice Renzi : Europee: Renzi alla "Vanguardia", rompere l'alleanza fra popolari e populisti Madrid, 24 mag 08:38 - (Agenzia Nova) - E' necessario rompere l'alleanza fra popolari e populisti. Ne è convinto l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che, in un'intervista al quotidiano spagnolo "La Vanguardia", ri