La seconda stagione di You su Netflix racconterà il passato di Joe | ma senza cercare alibi

optimaitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ladi You sunon arriverà sulla piattaforma, presumibilmente, prima della fine dell'anno o dell'inizio del 2020. Le riprese sono in corso dallo scorso febbraio e le anticipazioni sul contenuto dei nuovi episodi stanno arrivando principalmente dalla showrunner Sera Gamble, che nel raccontare la serie prova a spiegare su che direttrice si sta muovendo in fase di sceneggiatura. Lasarà liberamente ispirata a Hidden Bodies di Caroline Kepnes, il sequel del romanzo You che dà il titolo alla serie, e vedrà Joe trasferirsi da New York a Los Angeles, un trasferimento le cui motivazioni saranno spiegate già nel primo episodio. Lasciata New York e archiviata con la morte della protagonista Beck la primadi You, nellasi indagherà sul vissuto di Goldberg per capire come sia diventato uno stalker, un manipolatore ossessivo e un ...

NetflixIT : Sono una persona semplice. Vedo le nuove immagini della seconda stagione di Baby, inizio con le fan theories.… - acmilan : ?? The second half of the season was a nail-biting affair, let’s relive the most exciting moments ????… - RaiQuattro : Proseguono le vicissitudini del sovrintendente di polizia Stella Gibson e del serial killer, a cui da la caccia, Pa… -