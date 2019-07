La Roma rimborsa i tifosi per l’annullamento del ritiro a Pinzolo

ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dopo l’annullamento del, laha deciso dire iche avevano già prenotato per seguire la squadra in Trentino. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport. Le uniche condizioni sono che il viaggio sia stato annullato in seguito alla cancellazione dele che tutte le spese siano opportunamente documentate. Occorre dunque presentare ricevute, fatture, distinte di bonifici ed estratti di carta di credito. A chi invece ha deciso di partire comunque nonostante l’assenza della squadra, laoffre un miniabbonamento per il girone di Europa League. O in Tribuna Tevere o nella Monte Mario, oppure due abbonamenti in Curva o nei Distinti. La società ha inviato la proposta di rimborso via mail ai suoi. L'articolo Laper l’annullamento delilNapolista.

