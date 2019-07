La Pupa Ed Il Secchione | Scoperto il Conduttore!

gossipnews.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2019) A breve sul piccolo schermo Mediaset manderà in onda il divertentissimo programma Lae Il. Scopriamo il conduttore, chi lo affiancherà e tutte le novità! Nei palinsesti Mediaset primaverili, era prevista la messa in onda della trasmissione “Lae Il”. A quanto pare però qualcosa non è andato come previsto ed i dirigenti del Biscione hanno posticipato la messa in onda del game-show. Si mormora che dovrebbe iniziare in autunno e che il conduttore scelto sarà Paolo Ruffini. A parlare della questione, ci ha pensato il settimanale “Chi”. Tra le pagine di gossip infatti si può leggere la seguente didascalia: “Ruffini fa il. Il conduttore e attore Paolo Ruffini nella prossima stagione tv è stato scelto per prendere in mano Lae il. Il format storico di Italia 1 che tornerà in onda. Ancora da decidere il nome ...

