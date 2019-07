La processione si ferma davanti alla casa del boss detenuto | maresciallo e sindaco se ne

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) A Villafrati, in provincia di Palermo, domenica scorsa l’arciprete hato ladel “Corpus Domini”di un capomafia in carcere, Ciro Badami, uno dei fedelissimi di Bernardo Provenzano. Una sosta non prevista decisa da don Guglielmo Bivona, che ha anche scambiato un saluto con la moglie del.Ile ilsi sono subito allontanati d. L’episodio, ricostruito dal sito di Repubblica, è stato segnalatoprocura, al prefetto e all’arcivescovo di Palermo.“Se quel sacerdote fosse stato un mio assessore lo avrei già cacciato”, commenta Francesco Agnello,guida una giunta di centrosinistra.“Io non so se il sacerdote sapesse o meno che quella è l’abitazione di un mafioso condannato: c’era la porta aperta, accanto era stato sistemato un ...

