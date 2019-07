La nuova beta di MIUI 10 porta un nuovo password manager e Impostazioni ridisegnate

Ecco le novità nella nuova beta dell’App Google che sono in arrivo : Nei giorni scorsi il team di Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell'applicazione ufficiale, portandola così alla release 9.94. Ecco le novità L'articolo Ecco le novità nella nuova beta dell’App Google che sono in arrivo proviene da TuttoAndroid.

La Modalità scura arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta : La versione 2.19.139, disponibile in beta , porta con sé ancora più Modalità scura , chiamata Modalità notte, all'interno di WhatsApp e dimostra che i lavori procedono a ritmo serrato. L'articolo La Modalità scura arriva in altre parti di WhatsApp con la nuova versione beta proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia una nuova versione beta dell’SDK di Google Maps - ma la volpe guida in AR non è ancora abbastanza furba : Gli ingegneri del gigante tecnologico di Mountain View hanno lavorato per mesi per ridefinire e migliorare una nuova versione beta di Maps SDK per Android. Oltre ai miglioramenti delle prestazioni e all'accesso più rapido alle nuove funzionalità, questo nuovo SDK beta dovrebbe comportare una riduzione del 60% del consumo di dati relativi a Google Maps per l'utente finale, oltre a una stabilità migliorata. Google non ha nemmeno intenzione di ...