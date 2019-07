La Lega fa muro | niente audizione alla Camera per i rappresentanti Sea Watch 

Autonomie - scontro totale tra Lega e M5s. "Bloccano qualsiasi iniziativa e fanno muro. Tutto rinviato" : "Sull'autonomia i Cinque stelle fanno muro e si nascondo dietro ai burocrati. Ennesima riunione a vuoto". Fonti della Lega parlano dopo l'incontro a Palazzo Chigi sul tema delle Autonomie: "I 5 stelle chiedono tempo e chiedono un incontro il prossimo mercoledì. Nessun nodo risolto. Bloccano qualsias

Autonomia - tra Lega e M5s è scontro. Il Carroccio : “Fanno muro - riunione a vuoto”. La replica : “Serve condivisione” : Ore 13: domani (26 giugno) arriva in consiglio dei ministri. Ore 22.30: piccoli intoppi burocratici. Ore 23.30: nessun testo nella riunione del governo. Ore 23.45: nuova riunione ad hoc fissata per mercoledì 2 luglio. La giornata del dossier Autonomie è partita con un’accelerazione e si è conclusa con una frenata, magari fisiologica, di certo fastidiosa per la Lega. Perché la strada resta piena di ostacoli e il dialogo con gli alleati di ...

Autonomia - muro grillino. La Lega : «Nemmeno un centesimo in meno al Sud» : Autonomia, nulla di fatto dopo il vertice di tre ore a Palazzo Chigi: il testo non approderà domani in Cdm. Il premier Giuseppe Conte e i due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, si...

Spadaro alza il muro anti Lega e ignora il Papa : "Abbiamo un rospo nel Paese" : Aurora Vigne Pur di continuare ad attaccare la Lega di Matteo Salvini, il direttore di Civiltà Cattolica ignora anche l'apertura al dialogo di Papa Francesco Niente da fare, la svolta di Papa Francesco che ora apre al dialogo con Matteo Salvini non basta a calmare le acque nel mondo cattolico. Padre Antonio Spadaro non può proprio farsene una ragione e anzi continua a rigare dritto contro il partito del Capitano. L'onda d'urto ...

La riforma della giustizia è un'altra mina nel governo. La Lega è pronta al muro : Sullo sfondo nel governo resta la preoccupazione per l'innalzamento dello spread. “Un allarme ingiustificato”, per il ministro dell'Economia, Tria. “Spero non sia condizionato dalle vicende politiche”, osserva Giorgetti. “C'è evidentemente qualche segnale di agitazione dei mercati”, rimarca il premier Conte. Anche per questo motivo M5s e Lega hanno tirato il freno. Le distanze nella maggioranza restano: per Salvini il vincolo del 3% del ...

Pressing Lega su Dl Sicurezza. Muro M5s : “Ora non passa”. Arriva fondo da 2 milioni per rimpatri : Braccio di ferro in Consiglio dei ministri sul decreto Sicurezza bis, tra Lega e Movimento 5 stelle. Il provvedimento caro a Matteo Salvini figura all'ordine del giorno della riunione del pre Consiglio, in programma domani mattina, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. Il decreto avrebbe quindi passato il vaglio del Dipartimento affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio, viene riferito, e dovrebbe essere ...

Gianluigi Paragone : "Lega minaccia Salini". Il vero bersaglio leghista in Rai è l'a.d. - ma M5S fa muro : Giù le mani da Fabrizio Salini. Il Movimento 5 stelle fiuta aria da grandi manovre da parte dell’alleato di governo sulla Rai, e si muove in difesa dell’amministratore delegato che in Luigi Di Maio e i suoi ha trovato un robusto sponsor. La situazione intorno all’azienda radiotelevisiva di stato si sta ingarbugliando. E per i pentastellati gli attacchi di Matteo Salvini a Fabio Fazio sono solo la punta dell’iceberg ...

Siri - muro Lega con BongiornoMa Conte tira dritto sulla revoca : E' ancora in corso, in Consiglio dei ministri, la discussione sul caso Siri e continua il 'muro' della Lega, contraria alle dimissioni del sottosegretario. Il partito di Matteo Salvini ha affidato la 'difesa' di Siri a un duro intervento del ministro della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno. Segui su affaritaliani.it

Caso Siri - è il giorno della verità : Di Maio e Bonafede in pressing - la Lega fa muro : L'ultimo appello del M5S a Matteo Salvini sul Caso Siri è arrivato addirittura dal ministro della Giustizia. Alfonso Bonafede con parole liftate ha detto: «La politica si prenda le...