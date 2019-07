La grande notte delle Universiadi di Napoli | lo show allo stadio San Paolo

La grande notte delle Universiadi di Napoli : comincia lo show allo stadio San Paolo : Napoli al centro del mondo: si accendono le luci sullo stadio San Paolo e sulla 30esima edizione delle Universiadi. allo scoccare delle 21 è cominciato lo show firmato da Marco Balich...

grande Fratello - Francesca e Gennaro sorprendono : messaggi nella notte : messaggi nella notte di Gennaro e Francesca: l’amore continua dopo il Grande Fratello? Francesca e Gennaro del Gf sanno sempre come sorprendere i propri fan. No, non si sono lasciati. La loro storia d’amore continua, nonostante in molti non ci abbiano scommesso nemmeno un soldo bucato. Certo, sono appena usciti dal Grande Fratello, ma entrambi […] L'articolo Grande Fratello, Francesca e Gennaro sorprendono: messaggi nella notte ...

É successo in TV - 1° luglio 2017 : la grande notte di Vasco in diretta tv (VIDEO) : 150 metri di Palcoscenico, oltre 1500 metri quadri di schermi, 29 torri di ritardo del suono. Non stiamo mica dando i numeri a casaccio, sono solo un paio dei grandi numeri messi in cassaforte dalla tappa grande tour di Vasco Rossi realizzata a Parco Enzo Ferrari di Modena che per l'occasione diventa 'capitale del rock'.Non è tutto, raccogliendo i dati pubblicati da più siti, con un sold out da 220.000 biglietti venduti Vasco mette a segno un ...

Boxe - grande notte al PalaLido di Milano : Patera-Hyland per il titolo europeo - Scardina-Goddi per l’internazionale IBF : Tutto pronto all’Allianz Cloud di Milano per una grande serata di Boxe, l’ex PalaLido è stato inaugurato settimana scorsa e torna a ospitare una grande riunione di pugilato come accadeva nel passato. L’evento, organizzato da Matchroom Boxing Italy, OPI Since 82 e DAZN, col patrocinio del Comune di Milano, si preannuncia estremamente avvincente e spettacolare con l’obiettivo di rilanciare definitivamente la Nobile Arte nel ...

Lunedì notte c’è stata una grande operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna : Lunedì notte c’è stata una grande operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia-Romagna: la polizia ha eseguito 16 arresti, decine di perquisizione e sequestri di beni per diversi milioni di euro nell’ambito di un’indagine contro un clan affiliato alla costa grande

Mondiali calcio femminile 2019 - Italia-Brasile : la grande Classica - una notte magica per sognare. Caccia al primo posto : Italia-Brasile non è mai una partita come le altre, è l’essenza del calcio, è la storia di questo sport, è la rivalità infinita tra due grandi scuole, è il confronto ancestrale tra due filosofie di gioco diametralmente opposte. Un duello infinito che siamo sempre stati abituati a vedere al maschile e che oggi si rinnova con un’inedita sfida ai Mondiali 2019 di calcio femminile. A Valenciennes (Francia) le azzurre vogliono continuare ...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni - la verità sulla prima notte insieme dopo il grande Fratello : All’interno della casa del Grande Fratello 2019 hanno vissuto un flirt tra alti e bassi, e spesso Martina Nasoni (la vincitrice della sedicesima edizione del reality) si è sentita dire da Daniele Dal Moro che probabilmente lei voleva qualcosa di più rispetto a ciò che lui era disposto a darle, ma ora che sono usciti dalla casa la loro intesa sembra continuare. I due infatti hanno trascorso la prima notte fuori dal reality in compagnia ...

grande Fratello 2019 - la verità di Daniele sulla notte con Martina : «Le cose possono anche cambiare» : Chiusa la porta rossa della casa del Grande Fratello 16, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sembrerebbero intenzionati a proseguire la loro conoscenza fuori. A "Pomeriggio 5", davanti a una...

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni - la verità sulla prima notte insieme dopo il grande Fratello : All’interno della casa del Grande Fratello 2019 hanno vissuto un flirt tra alti e bassi, e spesso Martina Nasoni (la vincitrice della sedicesima edizione del reality) si è sentita dire da Daniele Dal Moro che probabilmente lei voleva qualcosa di più rispetto a ciò che lui era disposto a darle, ma ora che sono usciti dalla casa la loro intesa sembra continuare. I due infatti hanno trascorso la prima notte fuori dal reality in compagnia ...

grande Fratello - "hanno dormito insieme?". Scatto (molto sospetto) nella notte durante il party nella villa : È andata in scena a villa Appia Antica la festa per i concorrenti del Grande Fratello, sotto lo sguardo "vigile" di Barbara D'Urso. Grande divertimento e freni sbrigliati, a giudicare da qualche foto apparsa sui social. Grande protagonista Martina Nasoni, la "ragazza col cuore di latta" vincitrice l

Salvini : grande tristezza per vigile del fuoco morto stanotte : Roma – “grande tristezza. Una preghiera per il vigile del fuoco caduto questa notte in servizio, un pensiero alla sua famiglia e ai suoi colleghi”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, viceremier e ministro dell’Interno. Il vigile del fuoco, 54 anni, e’ morto questa notte mentre cercava di spegnere un incendio in una masseria nelle campagne tra San Giorgio Jonico e Pulsano, in provincia di Taranto. L'articolo ...

grande Fratello - Francesca De Andrè si lascia andare : la notte di passione con Gennaro Lillio. Senza freni : Dopo il tira e molla che dura oramai da giorni Francesca De Andrè ha rotto ogni indugio e si è lasciata andare al coinquilino Gennaro Lillio. Tra i due stanotte è scoppiata la passione. Come è visibile con la diretta su Mediaset Extra, Gennaro e la nipote di Faber si baciano da diversi giorni, sia d

grande Fratello 16 : notte di passione tra Gennaro e Francesca De Andrè : La gieffina Francesca De Andrè, nipote del Grande e compianto Faber si è lasciata finalmente andare e nella notte è esplosa la passione con il suo "amico" Gennaro Lillo, all'interno della casa più spiata d'Italia. Ormai, il suo ex Giorgio forse adesso potrebbe diventare un lontano ricordo, perché non è riuscita più a resistere al bel napoletano, finalista del Grande Fratello 16, il reality show di Mediaset. Sembrerebbe proprio che la passione ...

Ambra Lombardo e Kiko Nalli - prima notte dopo il grande Fratello ‘come Romeo e Giulietta’ : Kikò Nalli è stato uno dei 3 eliminati della semifinale del Grande Fratello 2019, ma non appena uscito dalla casa più spiata d’Italia è corso dai suoi 3 figli avuti con la ex moglie Tina Cipollari. Grande curiosità però anche per quel che riguarda il suo flirt con Ambra Lombardo, conosciuta proprio al GF. In puntata si sono riabbracciati e lei gli ha assicurato che non saranno una scintilla ma un vero e proprio fuoco. La prima notte di ...