La cucciola dugong di cui si è innamorata la Thailandia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Si chiama Mariam il cucciolo diadottato da tutta la. Il Paese si è innamorato del baby– un rarissimo mammifero marino – da quando si è fatta virale la foto in cui sembra abbracciare i suoi soccorritori, diffusa dal Dipartimento thailandese per le Risorse marine e costiere. Mariam è stata trovata sola nei pressi di su una spiaggia della provincia meridionale di Krabi a fine aprile, aveva solo 5 mesi mentre solitamente questi animali vivono con la madre fino ai 18 mesi di età potendo arrivare gli adulti a 3 metri di lunghezza e pesare fino a 4-500 chili. Mariam, che ora pesa 29,5 chili, cercava di avvicinarsi a barche e canoe invece di allontanarsene, da questo comportamento i soccorritori hanno dedotto fosse rimasta orfana. Hanno cominciato a nutrire il cucciolo con latte e mistura di alghe. Quindi è stato preso in affidamento dal dipartimento di medicina ...