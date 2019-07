La Champions League 2019-2020 in chiaro torna su Mediaset

gqitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Addio Rai, lainsu. L’annuncio è arrivato direttamente da Pier Silvio Berlusconi, che ha piazzato il colpo dopo un anno della partnership tra Sky e Rai. I diritti per la massima competizione internazionale per il triennio 2018-2021 appartengono al gruppo controllato da Comcast, che l’anno scorso ha trovato un accordo con il servizio pubblico per la trasmissione di una gara settimanale per ogni turno di. Sky Rai Dazn, un rapporto complicato Confuori dalla contesa dopo l’alto esborso per strappare i diritti tv proprio a Sky per il triennio 2015-2018, la piattaforma satellitare ha trovato un partner nella Rai, che ha pagato circa 40 milioni di euro per trasmettere le partite dinella stagione appena conclusa. Le due parti si sono però scontrate, con Sky che ha ritenuto di avere libertà di non rinnovare in automatico il ...

