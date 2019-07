La Cassazione condanna Manuel Foffo a 30 anni per l' omicidio di Luca Varani

OMICIDIO LUCA VARANI - MANUEL FOFFO CONDANNATO A 30 ANNI/ Cassazione conferma sentenza : sentenza Cassazione sull'OMICIDIO di LUCA VARANI: MANUEL FOFFO CONDANNATO a 30 ANNI, rigettato il ricorso della difesa. Papà vittima 'vogliamo l'ergastolo'

Storica sentenza della Cassazione : ostetrica responsabile della morte del feto condannata per omicidio colposo : Nell’attuale momento “di totale ampliamento della tutela dei diritti della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela, che dal nascituro e al concepito si e’ poi estesa fino all’embrione“, il feto, “benché ancora nell’utero“, è considerato un “uomo” durante il travaglio della gestante, nel momento cioè della “transizione dalla vita uterina a quella ...

Ornella Muti annullò uno spettacolo per una cena con Putin : la Cassazione la condanna : La famosa attrice Ornella Muti 10 anni fa si rese protagonista di un caso abbastanza particolare. La donna infatti annullò inaspettatamente uno spettacolo al Teatro Verdi di Pordenone, dichiarando di essere molto malata. Contestualmente però fu avvistata in Russia da Putin per partecipare ad una cena di gala. In quell'occasione l'attrice fu accusata di aver truffato il teatro e gli spettatori. Per questo motivo si aprì un caso. Il Tribunale di ...

Ornella Muti condannata per tentata truffa e falso in Cassazione : La celebre attrice romana Ornella Muti è stata condannata con sentenza definitiva in Cassazione a 6 mesi di reclusione ed al pagamento di una multa di 500 euro per tentata truffa e falso, Essendo stata condannata ad una pena inferiore a 2 anni di carcere verrà considerata la sospensione condizionale della pena, in aggiunta è stata condannata al pagamento di una provvisionale pari a 30 mila euro al Teatro Verdi di Pordenone. La sentenza della ...

Comprarono smartphone con il bonus cultura! Cassazione conferma la condanna a 700 18enni : I settecento neo-maggiorenni di Catanissetta che hanno speso il bonus cultura da 500 euro introdotto dal governo Renzi per acquistare smartphone anziché libri dovranno pagare salatissime multe. L'ha stabilito la Cassazione nel verdetto 24890 sostenendo che anche loro sono "colpevoli", come il commerciante "compiacente" che gli ha venduto merce estranea al bonus, perché "hanno legittimamente ricevuto" il vaucher ma lo hanno "illecitamente speso".

Padre assente per 40 anni! Cassazione lo condanna a risarcire la figlia con 67mila euro : Aveva accettato la paternità e riconosciuto la figlia dandole il suo cognome, ma poi per 40 anni era stato un Padre “assente”, come lui stesso si è definito, dal punto di vista economico e morale per sua figlia. E per questo la Corte di Cassazione ha stabilito che l'uomo, un siciliano che adesso ha 72 anni, deve risarcire la figlia con circa 67000 euro per danni morali e patrimoniali.--La Suprema Corte ha sottolineato che l'uomo – che si è ...