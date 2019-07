La baby sitter non convivente in trasferta estiva | cosa cambia nel contratto

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Estate. È tempo di vacanza, soprattutto per i bambini piccoli che da qualche giorno hanno concluso l’anno scolastico. Ma come gestire i figli quando entrambi i genitori sono ancora impegnati a lavoro?Oltre ai centri estivi e al prezioso aiuto dei nonni (per chi può contare sulla loro presenza), non tutti sanno che esiste anche un’altra possibilità, quella di organizzarsi con una tata in villeggiatura.Che si tratti della casa al mare o in qualsiasi altra location, di proprietà o in affitto, stiamo parlando di quella che tecnicamente si chiama “” ed è disciplinata dall’articolo 32 delcollettivo nazionale. Attenzione però, perché le stesse regole non valgono per tutti. Facciamo chiarezza.Per primaè bene precisare che la “”, quando prevista nel...

