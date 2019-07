La Baby Horse Alex Morgan compie trent' anni e porta gli Usa in finale

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Nella rovente estate francese in cui gli italiani hanno scoperto che anche le connazionali sanno giocare - e bene - a calcio, le bizzarre casualità che governano il rotolamento della palla rotonda hanno deciso di regalare unesimo compleanno indimenticabile ad, l’attaccante degli Stati Uniti che, insieme alla brasiliana e compagna di club Marta, si contende lo scettro di “Messi del calcio en rose”.Entrambe mancine, non alte e, come il trisnipote di un concittadino di Leopardi emigrato in Argentina, sempre in cima alle classifiche dei marcatori. E degli stipendi delle calciatrici: 32mila euro al mese l’americana, 44mila la brasiliana. Cifre incomparabili ai guadagni della “Pulce”, ma comunque ragguardevoli.In attesa di veder crescere gli ingaggi, il calcio femminile cresce in popolarità. ...

xchiarax13l : BABY HORSE TU CI HAI FATTO SOGNARE! ???? #FIFAWCC #USAFRA #AM13 #USWNT - cnees35 : @jasonleetimson Horse da la vista baby ?? -