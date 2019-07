Knives Out | che super trailer ha la dark comedy con 007 e Captain America!

gqitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Prendi un giallo alla Agatha Christie, mettici un cast stellare dal passato importante nei titoli più pop del decennio, aggiungici unmontato ad arte: il risultato èOut, ultima fatica di Rian Johnson (già regista di Star Wars 8: Gli ultimi Jedi), che ha già un hype maggiore di quello che potrebbe effettivamente meritare. I nomi che compongono il cast, l’incursione nel giallo del regista di film come Looper e Guerre Stellari, il montaggio del video sono gli ingredienti più stuzzicanti del film. Bene.Out si allinea però a un altro mystery thriller con protagoniste le star Jennifer Aniston e Adam Sandler (Murder Mystery), che ha fatto il botto su Netflix ma è stato visto più per curiosità che per la qualità della pellicola. Meno bene. Per entrambi c'è il precedente problematico del remake di ...

Screenweek : #KNIVESOUT No non possiamo chiedere, o no non è cambiato? @01Distribution #ToniCollette #DanielCraig… - iamenough_rt : Ragazzi, il trailer italiano di #KnivesOut è qui: trailer italiano per il giallo in stile Agatha Christie dal cast… - Screenweek : #KNIVESOUT #DanielCraig nel trailer del film giallo diretto da #RianJohnson @01Distribution -