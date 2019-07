Karlie Kloss spiega perché ha lasciato Victoria's Secret

(Di mercoledì 3 luglio 2019)annuncia il suo addio alle'sndo che lei ha deciso di lanciare un messaggio diverso di bellezza., top model ventiseienne di fama internazionale, ha raccontato in un’intervista a British Vogue il motivo per cui hala marca di lingerie, dopo soli due anni da angelo. "La ragione per cui ho’sè che questa collaborazione non rispecchiava la donna che sono. È un altro il messaggio di bellezza che voglio inviare alle giovani ragazze di tutto il mondo".La giovane, che ha mosso i suoi primi passi nella moda a 13 anni ed è diventata angelo di’sa 21, nel 2015 ha abbandonato la famosa casa di lingerie, a seguito dei suoi studi sul femminismo. Dopo essersi iscritta alla Gallatin School della New York University per approfondire la teoria femminista,racconta che il modello di donna proposta da’snon faceva più per lei.La casa di lingerie americana, diventata famosa per aver lanciato la carriera di top model come Adriana Lima e Gisele Bündchen, è stata ampiamente criticata negli ultimi anni per aver diffuso un’immagine stereotipata di bellezza femminile e per il regime estremo a cui le modelle sono sottoposte. Come riportato dal Daily Mail, quest’anno la sfilata, uno degli eventi più seguiti del piccolo schermo americano pare che non verrà più trasmessa; le ragioni sono un calo sostanziale degli ascolti (da 10.4 milioni nel 2011 a 3.3 milioni lo scorso anno) e le continue critiche.