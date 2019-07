huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) “La ragione per cui hoVictoria’sè che questa collaborazione non rispecchiava la donna che sono. È un altro il messaggio di bellezza che voglio inviare alle giovani ragazze di tutto il mondo”.- top model ventiseienne di fama internazionale - ha raccontato in un’intervista a British Vogue il motivo per cui hala marca di lingerie,soli due anni da angelo.La giovane - che ha mosso i suoi primi passi nella moda a 13 anni ed è diventata angelo di Victoria’sa 21 - nel 2015 ha abbandonato la famosa casa di lingerie, a seguito dei suoisulessersi iscritta alla Gallatin School della New York University per approfondire la teoria femminista,racconta che il modello di donna proposta da Victoria’snon faceva più per ...

ZzuCicciu : RT @HuffPostItalia: Karlie Kloss: 'Ho lasciato Victoria’s Secret dopo gli studi sul femminismo. Il mio messaggio di bellezza è un altro' ht… - HuffPostItalia : Karlie Kloss: 'Ho lasciato Victoria’s Secret dopo gli studi sul femminismo. Il mio messaggio di bellezza è un altro' - ItsAria93 : RT @ribster_: wide shot di barbara sul divanetto vuoto in cui verso le 23:54 con voce solenne afferma: “vi avevamo promesso la presenza di… -