Juventus | ritorna Buffon | domani al J Medical per le visite mediche

Juventus - Pogba avrebbe espresso a Sarri la volontà di ritornare in bianconero : Il mercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, con acquisti che dovrebbero andare ad incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera. Ramsey, Luca Pellegrini, Demiral, Rabiot e forse De Ligt potrebbero non essere gli unici arrivi in bianconero per la prossima stagione: si parla di un terzino destro che possa sostituire il probabile partente Joao Cancelo e nel settore avanzato, in caso degli addii di Higuain e Mandzukic, la ...

Juventus - clamoroso : ritorna Buffon. Occhio a Szczesny e Perin : BUFFON Juventus- Come rivelato da “Gianluca Di Marzio“, Gigi Buffon sarebbe ormai pronto a far ritorno alla Juventus per un anno da calciatore, prima di confrontarsi con la nuova carriera da dirigente. Un affare che potrebbe decollare già nel corso dei prossimi giorni. Buffon vestirebbe nuovamente bianconero e reciterebbe il ruolo di secondo portiere alle […] L'articolo Juventus, clamoroso: ritorna Buffon. Occhio a Szczesny e ...

Juventus - conferenza stampa Sarri : “Sentivo il bisogno di ritornare in Italia” : conferenza stampa Sarri- Ci siamo, è arrivato il Sarriday. Cresce l’attesa per la presentazione ufficiale di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero, atterrato a Torino nella giornata di ieri, è pronto a rispondere alle domande dei giornalisti nel suo primo atto della nuova avventura alla Juventus. Come detto, l’ex Chelsea è […] More

Juventus - clamoroso : colpo a sorpresa - ritorna Benatia! : BENATIA JUENTUS- Secondo quanto riportato dai colleghi de “La Stampa“, la Juventus starebbe lavorando attentamente per riportato in bianconero Benatia. Il centrale marocchino, dopo 6 mesi negli Emirati Arabi, potrebbe decidere di far ritorno alla Juventus. Una cessione dettata da un rapporto piuttosto complicato con Allegri, solo nell’ultimo periodo, ma che ora, come detto, potrebbe […] More

Juventus - ritorna Buffon : tripla soluzione a sorpresa dopo l’addio al PSG! : Futuro Buffon ancora tutto da valutare e decidere dopo l’addio ufficiale al PSG. L’ex portiere della Juventus potrebbe valutare tra tre-quattro ipotesi. La prima, quella più romantica, sarebbe un ritorno alle origini con nuova avventura a Parma, dove tutto ebbe inizio. La seconda, sempre legata ad un futuro italiano, potrebbe esser rappresentata dal Genoa, squadra […] More

Juventus - ritorna Pogba : ipotesi reale e concreta! I nuovi dettagli : Pogba Juventus- La Juventus si prepara a riabbracciare Paul Pogba in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca di Marzio” noto esperto di mercato, i bianconeri sarebbe pronti a piombare con forte decisione sul centrocampista del Manchester United. 120 milioni la valutazione fatta dal club inglese, la Juventus non vorrebbe spingersi oltre gli […] L'articolo Juventus, ritorna Pogba: ipotesi reale e ...

Juventus - Higuain potrebbe ritornare a Torino se arrivasse Sarri : Una delle posizioni più in discussione al Chelsea della prossima stagione è quella di Gonzalo Higuain. La punta argentina è in prestito alla società londinese, quest'ultima potrebbe decidere di rinnovare il prestito con la Juventus, di riscattare il suo cartellino ma anche di rinunciare alla permanenza della punta argentina. Come scrive Fabrizio Romano sul noto sito calciomercato.com, il futuro di Gonzalo Higuain probabilmente dipenderà da ...