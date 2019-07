Juventus | Platini promuove l’acquisto di Rabiot | “non è Messi ma ha qualità Zidane? Io

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’ex presiedente dell’UEFA ha parlato dell’arrivo dialla, rivelando anche qualche aneddoto risalente alla sua esperienza in bianconero Un altro francese alla, Adrienè diventato ufficialmente un giocatore bianconero dopo aver concluso la propria esperienza con la maglia del Paris Saint-Germain. LaPresse/Nicolò Campo Il suo arrivo in Italia è stato commentato da Michelsulle pagine della Gazzetta dello Sport, parole al miele per il numero 25 transalpino che l’ex presidente UEFA considera molto forte: “è molto più di un buon giocatore. La Juve è vista con molta simpatia in Francia, ormai è tra le grandi. Quando io ho firmato la conoscevo appena, in tv vedevi solo le finali, Milan e Inter erano più famose. Tutto è cambiato, magari grazie anche a me. Mi piace pensare d’aver aperto la strada ai francesi. ...

