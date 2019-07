Juventus | Lamberto Zauli è il nuovo allenatore dell’Under 19

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019)da oggi è ildellaU19. Ad ufficializzarlo è la stessa società bianconera sul proprio sito. Dopo una buona carriera da calciatore, danegli ultimi 2 annisi è messo alla prova con il calcio giovanile, guidando la Primavera dell’Empoli. Adesso un’altra Under 19, quella della. Calciomercato, domani le visite mediche di Buffon: il portiere torna in bianconero dopo una stagioneL'articoloè ildell’Under 19 CalcioWeb.

