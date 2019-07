J-Ax si schiera con Carola Rackete | il duro attacco a Salvini | “I nazisti rispettavano le

J-Ax si schiera con Carola Rackete - il duro attacco a Salvini prima del concerto : Il rapper J-Ax dal palco del Bologna Sonic Park ha ribadito il suo appoggio a Carola Rackete, la capitana della nave ong Sea Watch 3 attaccando il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sea Watch, il gip libera Carola Rackete: “Ha agito in adempimento di un dovere”. Salvini: “Mi vergogno per magistrati” L'articolo J-Ax si schiera con Carola Rackete, ...

Emma sostiene la comandante Carola - insultata sui social | Ecco i vip schierati con lei : La cantante aveva commentato duramente il video degli insulti alla comandante della Sea Watch. Solidali con lei Tommaso Paradiso e Fiorella Mannoia

Anche Katy Perry al fianco di Taylor Swift contro Scooter Braun : si schierano Urie - Adele e Rihanna. E Ariana Grande? : Mentre i suoi clienti più celebri si stanno schierando dalla sua parte per difenderlo, molte altre star stanno invece supportando Taylor Swift contro Scooter Braun. La popstar ha definito il manager, ora entrato nel consiglio di amministrazione dell'etichetta Big Machine con cui la Swift ha pubblicato tutti i suoi album in carriera finora, un bullo che ha agito in maniera subdola e manipolatoria nei suoi confronti per rovinarle la ...

Daniele e Martina stanno insieme? Scontro in diretta su Instagram - fan schierati : Daniele e Martina stanno insieme oppure no? Ecco la verità dopo il Grande Fratello Martina e Daniele stanno insieme dopo il Gf? I due già nella Casa non riuscivano a stare lontani, ma da quando è finito il reality show hanno dimostrato di essere realmente interessati l’uno all’altro. Anche Daniele Dal Moro, che in Casa […] L'articolo Daniele e Martina stanno insieme? Scontro in diretta su Instagram, fan schierati proviene da ...

Anche J-Ax si schiera con Carola Rackete - Capitana della Sea Watch 3 : “Lei come Mandela e Gandhi” : Anche J-Ax si schiera con Carola Rackete dopo lo sbarco della Sea Watch 3 a Lampedusa. Il rapper milanese conquista il palco del Sonic Park di Bologna dove ha tenuto una delle date del tour estivo, nel quale si è messo apertamente dalla parte della Capitana che ha forzato il blocco del Viminale fino a portare in salvo i 40 migranti a bordo. "La comandante della Sea Watch ha violato le 'leggi ingiuste' come Gandhi, Mandela e Luther King a ...

Sea Watch 3 - arresto capitana : Francia - Germania e Lussemburgo si schierano contro l'Italia : Quanto avvenuto a Lampedusa è finito agli onori delle cronache internazionali. Il fatto che una Ong, battente bandiera olandese e facente capo ad una Ong tedesca, abbia forzato il blocco navale italiano con a bordo quaranta migranti ha fatto discutere soprattutto per ciò che è avvenuto dopo, con l'arresto del comandante della Sea Watch Carola Rackete. In Germania, ad esempio, la stampa ha etichettato come "plebaglia" quanti hanno insultato ...

Caso Rackete : Marco Travaglio si schiera con Matteo Salvini : Carola Rackete è la capitana di 31 anni che ha sfidato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e che ha forzato il blocco portando la nave Sea Watch 3, battente bandiera olandese, davanti a Lampedusa. Il Caso Rackete continua a dividere l'Italia È una "sbruffoncella" per il nostro Ministro dell'Interno e rappresenta la reincarnazione di "Giovanna d'Arco" per il PD. Intanto prosegue la raccolta fondi 'antifascista' promossa da un privato ...

WWE RAW e Smackdowm – Report - risultati e highlights ultime puntate : Undertaker irrompe e si schiera con Roman Reigns : puntate decisamente movimentate quelle di RAW e Smackdown a pochi giorni di distanza dal termine di Stomping Grouds. Dopo le critiche al PPV la WWE è corsa ai ripari con due colpi da 90. La dirigenza di Stamford ha infatti incaricato Paul Heyman come nuovo direttore generale dello show rosso e Eric Bischoff di quello blu. Un ritorno agli anni 2000 che non può che far contenti i nostalgici viste le indubbie capacità dei due dirigenti. Ma veniamo ...

Silvio Berlusconi - battaglia alle sue spalle in Forza Italia : i big si schierano - la mappa del partito : Il primo "board" si riunirà oggi a palazzo Grazioli (ordine del giorno: il nuovo statuto e le regole ufficiali per il congresso, primarie incluse) ma già c' è un traffico intenso nella carreggiata che conduce alla nuova segreteria di Forza Italia. Ancora bisogna stabilire un po' tutto, insomma, eppu

Live-Non è la d'Urso - la strana scelta di Mediaset : contro chi schierano il programma di Barbara D'Urso : Live-Non è la D'Urso torna la prossima stagione ma cambia il giorno di programmazione. A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, il giornale Chi rivela che la trasmissione condotta da Barbara D'Urso, cominciata come un esperimento su Canale 5 lo scorso marzo e diventata un su

Wimbledon – Djokovic si schiera con Nadal : “hanno tolto la seconda posizione a Rafa! Federer? Mi sorprende che…” : Novak Djokovic si schiera dalla parte di Rafa Nadal: ingiusto dare la seconda testa di serie di Wimbledon a Roger Federer Wimbledon non è come gli altri Slam, è risaputo. La storia, le tradizioni, l’outfit bianco, le fragole e chi più ne ha più ne metta, sono caratteristiche rendono lo Slam britannico unico nel suo genere. E anche le regole. La particolare assegnazione delle teste di serie, scelte in base ai risultati ottenuti su ...

Ilaria Cucchi si schiera con ragazzi Cinema America : in tribunale con maglia bordeaux : Roma – “Io sto con i ragazzi del Cinema America” e ieri “sono andata in tribunale con questa maglia”. Lo scrive su facebook Ilaria Cucchi. L'articolo Ilaria Cucchi si schiera con ragazzi Cinema America: in tribunale con maglia bordeaux proviene da RomaDailyNews.

Temptation Island - David e Cristina : Armando Incarnato si schiera con la coppia : Cristina Incorvaia e David Scarantino hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti a Temptation Island. Ad esprimere un pensiero sulla coppia uscita dal Trono Over del dating di Canale 5, ci ha pensato un ex cavaliere, Armando Incarnato. Nonostante la relazione tra i due ex volti di Uomini e Donne sia ancora acerba, David e Cristina hanno scelto di mettersi in gioco. Il percorso dei due all’interno degli studi Elios è sempre stato in ...

Sempre dalla tua parte! Simona Ventura su Instagram si schiera con Morgan : Simona Ventura e Morgan si stimano moltissimo come professionisti ma hanno, prima di ogni altra cosa, un legame molto profondo dal punto di vista umano. Probabilmente a fare da collante, tra due personalità così forti della nostra televisione, sono proprio le similitudini caratteriali che si riconoscono tra i due. Determinazione, eccentricità, sincerità a tutti i costi e capacità di tenere telespettatori e fan attaccati allo ...