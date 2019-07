Italia Under 21 | Nicolato nuovo ct | è ufficiale

Paolo Nicolato è ufficialmente il nuovo CT dell’Italia Under 21 : Paolo Nicolato è ufficialmente il nuovo CT dell’Italia Under 21 Alla fine, dopo le voci è arrivata anche l’ufficialità: la Nazionale Italiana Under 21 riparte da Paolo Nicolato. L’ormai ex CT della selezione Under 20 si è guadagnato dunque una meritata promozione andando a sostituire il dimesso Luigi Di Biagio, in sella alla panchina degli azzurrini dal 2013 fino al termine dell’esperienza italiana all’ultimo ...

Atletica - Europei Under 23 2019 : i convocati dell’Italia - 68 azzurri a Gavle. Spiccano Sottile e Olivieri : Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore giovanile, ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 23 di Atletica leggera che andranno in scena a Gavle (Svezia) da giovedì 11 a domenica 14 luglio. L’Italia sarà presente all’appuntamento con ben 68 azzurri (41 uomini, 27 donne) tra cui Spiccano Stefano Sottile (2.30 nel salto in alto) e Linda Olivieri (55.97 sui 400 metri ostacoli) che hanno già ottenuto lo standard ...

Volley femminile - Mondiali Under 20 2019 : le convocate dell’Italia. Spiccano Enweonwu (cugina di Egonu) - Lubian e Morello : Massimo Bellano, tecnico della Nazionale Italiana Under 20 di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali di categoria che si disputeranno in Messico dal 12 al 21 luglio. Dodici azzurre cercheranno di conquistare quel titolo iridato finito soltanto una volta nella nostra bacheca, era il 2011 e il gruppo guidato da Marco Mencarelli con Valentina Diouf e Caterina Bosetti si impose in Perù. Questa volta le stelle saranno Terry ...

Canoa slalom - Mondiali Junior/Under23 Cracovia 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno 18 gli azzurrini in Polonia : Dal 16 al 21 luglio a Cracovia, in Polonia, si disputeranno i Mondiali Junior/Under23 di Canoa slalom: l’Italia schiererà al via ben 18 azzurrini. Tra gli Under 23 ci sarà ovviamente Jakob Weger, campione uscente, che sarà affiancato nel kayak maschile da Marco Vianello e Davide Ghisetti, mentre nella canadese maschile Saranno al via Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Flavio Micozzi. Non ci Saranno azzurre tra le Under 23, mentre nella ...

Europei Under 21. Vince la Spagna e supera l’Italia nel medagliere : Sul tetto d’Europa delle Nazionali Under 21 sale la Spagna. Gli iberici si aggiudicano gli Europei Under 21 del 2019

Ciclismo - Campionato Italiano Under23 2019 : capolavoro di Marco Frigo con una fuga solitaria di 38 km : Il vicentino Marco Frigo si aggiudica il Campionato Italiano Under23 2019. Il forte corridore della Zalf Euromobil Désirée Fior ha realizzato un grandissimo numero sull’impegnativo percorso di Corsanico (LU). L’alfiere della Zalf, ha attaccato in solitaria ad oltre 38 km dal traguardo, dopo ben tre ore di gara, difendendosi poi con grande caparbietà al contrattacco dei più immediati inseguitori. Il giovane 19enne ha riscattato con un ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. E’ Grande Italia! Doppia coppia azzurra nei quarti di finale : Non finisce di stupire l’Italia dei giovani che continua ad essere protagonista nei vari campionati internazionali riservati agli Under. Goteborg si colora di azzurro con l’Italia che piazza ben due coppie nei quarti di finale dell’Europeo Under 20, Bertozzi/Scampoili in campo femminil e Marchetto/Di Silvestre tra i maschi, Tra le donne arriva negli ottavi di finale la quarta vittoria consecutiva, tutt’altro che scontata, ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Azzurri avanti tutta! Solo vittorie nella seconda giornata per le due coppie Italiane. Da oggi eliminazione diretta : E’ Grande Italia nella seconda giornata del Campionato Europeo Under 20 in corso di svolgimento a Goteborg in Svezia. Quattro sfide giocate dagli Azzurri e altrrettante vittorie con l’obiettivo ottavi di finale già centrato in campo femminile dalle vice campionesse olimpiche giovanili Bertozzi7Scampoli e Marchetto/Dui Silvestre che invece dovranno passare attraverso i sedicesimi di finale questa mattina. En plein di successi nel ...

Europei Under 21 – La Spagna annienta la Francia e va in finale - per l’Italia aumentano i rimpianti [FOTO] : Spagna e Germania, sempre loro. Le Furie Rosse saranno infatti l’avversario dei tedeschi (che nel pomeriggio ha avuto la meglio della Romania) nella finale dell’Europeo Under 21 dopo aver strapazzato letteralmente la Francia in semifinale: a Reggio Emilia è finita 4-1. Illusorio il vantaggio transalpino al 16′: Adelaide penetra in area e viene steso da Firpo, l’arbitro Kabakov non ha dubbi e concede il calcio di ...

Basket - Mondiali Under 19 : il Canada difende il titolo mondiale dall’assalto degli Stati Uniti. Qualche conoscenza Italiana tra le 16 squadre : La lunga estate delle manifestazioni giovanili comincia dalla Grecia, e precisamente da Candia (Heraklion in greco), che nella Indoor Sports Arena e nella University Sports Hall organizza i Mondiali Under 19, che si alternano con cadenza biennale a quelli Under 17. Due anni fa a trionfare fu il Canada, sospinto da RJ Barrett, figlio dell’ex Cantù Rowan e futura terza scelta al recente draft NBA, in finale su una grande Italia. Gli azzurri, ...

Italia Under 19 - si va verso l’Europeo : 25 i convocati per il ritiro di Coverciano : La Nazionale Under 19 scalda i motori in vista della fase finale del Campionato Europeo di categoria che dal 14 al 27 luglio si svolgerà in Armenia. Carmine Nunziata, che ha preso il posto di Federico Guidi dopo la risoluzione consensuale del suo rapporto con il Club Italia, ha convocato 25 giocatori per il raduno che dal 2 all’8 luglio si terrà nel Centro Tecnico di Coverciano. Martedì 9 luglio il tecnico Azzurro sceglierà i 20 Azzurrini ...

Italia Under 21 - Gravina : “A brevissimo annunceremo il nuovo ct” : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha annunciato che a breve saranno definiti i tecnici delle nazionali giovanili e il ct dell’Italia Under 21 dopo l’addio di Luigi Di Biagio: “Il futuro ct dell’Under 21? I tempi sono strettissimi. L’idea è quella di valorizzare professionalità all’interno della Figc, ma non escludo neanche la possibilità di inserire nuove persone”. ‘‘A ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. L’Italia cala gli assi sulla sabbia svedese a caccia del podio continentale : Con ancora negli occhi la gioia per l’argento mondiale Under 21 di Windisch e Di Silvestre, l’Italia si tuffa in una nuova avventura giovanile, l’Europeo Under 20 a Goteborg in Svezia e la squadra azzurra si presenta con tante credenziali al terzo appuntamento giovanile della stagione che inizia oggi sulla sabbia scandinava. In campo maschile, reduce dalla cavalcata trionfale di Udon Thani in Thailandia, Alberto Di Silvestre, ...

Ciclismo - Campionati Italiani a cronometro Under 23 : il piemontese Matteo Sobrero è la nuova maglia tricolore! : Il ventiduenne piemontese Matteo Sobrero è il nuovo campione italiano Under 23 a cronometro. Portacolori della formazione Continental della Dimension Data for Qhubeka, Sobrero ha battuto di 1′ esatto l’emiliano Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli) e di 1’04” il varesino Antonio Puppio (Kometa Cycling Team) sul circuito lucchese tra Camaiore e Corsanico. Partenza da Camaiore e arrivo a Corsanico (frazione di ...