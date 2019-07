Italia | migranti e moral suasion Intanto | il porto di Tripoli è sicuro Bombe a parte

“Sedati prima di essere rispediti in Italia” - la denuncia dei migranti in Germania : migranti sedati con narcotici per poterli mettere su un aereo e rispedirli in Italia senza intoppi. È quanto denunciano molti migranti che dopo essere sbarcati in Italia si erano stabilizzati in Germania. Si tratterebbe di una pratica utilizzata molto frequente con i migranti da rispedire nei paese di primo approdo.Continua a leggere

Polizia tedesca e migranti/ Video drogati e spediti in Italia "rispettati i trattati" : migranti, trattamento choc della Polizia in Germania 'drogati e spediti in Italia': i trattati di Dublino e l'orrore con cui vengono rispettati. Il Video

Migranti - mentre Carola attende il giudizio si accende lo scontro Italia - Francia : "Il comportamento del signor Matteo Salvini non è accettabile". Queste le parole della portavoce del governo francese che ha...

Migranti - ong Mediterranea Saving Humans : “Torniamo in mare con imbarcazione battente bandiera Italiana” : A bordo della Rainbow Warrior, la nave ammiraglia della flotta di Greenpeace, Luca Casarini, il capo missione di Mediterranea Saving Humans, ha annunciato che a breve l’organizzazione non governativa italiana tornerà in mare: “A brevissimo, questione di ore, massimo un giorno, torneremo in mare con una imbarcazione battente bandiera italiana. Credo sia la migliore risposta a chi ha fatto una guerra contro chi salva le persone”. ...

Sea Watch - Giorgino contro la Germania : 'Rimanda i migranti sedati in Italia' : Il caso Sea Watch resta al centro dei dibattiti e dei talk show politici. L'azione messa in atto da Carola Rackete che ha scelto di forzare il blocco navale italiano e di far accedere la sua nave Ong nel porto di Lampedusa è un qualcosa che senza precedenti che continua a ricevere attenzione. Le discussioni, naturalmente, sono tornate a far capo ad una situazione internazionale in cui si vuole capire se davvero l'Italia non può fare a meno di ...

Migranti : sindaco Palermo - 'questo governo ci fa vergognare di essere Italiani' : Palermo, 1 lug. (AdnKronos) - "Facciamo un appello all'Europa di sostenere la Sea Watch, che ha ottenuto al cittadinanza onoraria di Palermo, scusandoci con l'Europa del fatto che abbiamo un governo che ci fa vergognare di essere italiani". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a margine della

Migranti - via ai pattugliamenti misti al confine Italia-Slovenia : perlustrati 10 km : Al via il pattugliamento misto al confine italo-sloveno, annunciato dal ministro Matteo Salvini. Inizia con il mese di luglio, mentre infuriano le polemiche e le reazioni sull’ipotesi di innalzare un muro che perimetri verso est il Friuli Venezia Giulia, nelle province di Udine, Gorizia a Trieste. Pattuglie miste significa che gli agenti della Polizia di frontiera italiana ospiteranno i loro colleghi sloveni sulle proprie auto e viceversa ...

Migranti - la GDF scorta in Italia barcone con 55 persone : Archiviato, almeno per ora, il caso della Sea Watch 3, coi Migranti che sono sbarcati a Lampedusa dopo oltre due settimane di stallo e la comandante nella nave agli arresti domiciliari in attesa del processo, un altro gruppo di Migranti si prepara ad arrivare in Italia grazie all'intervento della ong spagnola Proactiva Open Arms che ha annunciato oggi pomeriggio di aver localizzato un'imbarcazione di legno con a bordo 55 Migranti in ...

Ong all'attacco dell'Italia : altre due a caccia di migranti : Fausto Biloslavo La spagnola Open arms e la tedesca Sea Eye verso la Libia. L'esperto: "Piano coordinato per sfidarci" L'«offensiva» delle Ong talebane dell'accoglienza contro l'Italia è appena cominciata. Due nuove navi degli «umanitari» duri e puri stanno facendo rotta verso la Libia. «Ci sono altre barche di una Ong tedesca e una spagnola, che navigano verso il Mediterraneo (centrale, ndr)» annuncia in diretta su Facebook il ...

Gli uffici sloveni chiudono alle 16. E i migranti restano in Italia : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Le procedure in Europa ostacolano i rimpatri dall'Italia. Dal Dublino ai fotosegnalamenti, tutte le beffe per l'Italia "La riammissione immediata in slovenia è possibile, ma tutto di pende dagli esiti del fotosegnalamento”. La voce del poliziotto è un misto di realismo e rassegnazione. La sua pattuglia ha appena fermato nove migranti irregolari alle porte di Trieste. Gli accordi ...

L'Italia schiera i visori notturni per stanare i migranti illegali : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Il Viminale blinda il confine Est. Pattugliamenti con la Slovenia e l'ipotesi muro. E per bloccare i migranti arrivano nuove tecnologie Fedriga sorride di fronte alla telecamera. Ancora non può dirlo, ma è probabile che in mente abbia proprio il filo spinato. L'incremento di arrivi via terra di immigrati che provengono dalla rotta balcanica preoccupano il governatore del Friuli ...

L’Italia ha tradito dalla prima all’ultima le raccomandazioni del Consiglio d’Europa sui migranti : Migliorare la cooperazione nelle operazioni di soccorso in mare, assicurare lo sbarco tempestivo dei naufraghi, collaborare con le Ong evitando una retorica che le stigmatizza e mettere sempre al primo posto i diritti umani nelle politiche in materia: ecco alcune delle raccomandazioni fatte appena dieci giorni fa dal Consiglio d'Europa. Nel caso Sea Watch, una dopo l'altra, il governo le ha violate.Continua a leggere