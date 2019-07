Istat: Italia è in declino demografico

Dal 2015 la popolazione residente è in diminuzione, configurando per la prima in 90 anni una fase di. Lo rivela l', secondo cui è attribuibile esclusivamente al calo deglini:-235mila persone nel 2018. Rispetto al 2014,la perdita di residenti è pari alla scomparsa di una città come Palermo (-667mila persone). La perdita è compensata dall'aumento degli stranieri: +2,2% nel 2018 (sono l'8,7% dei residenti). Record negativo di nascite: nel 2018 solo 439.747, il minimo storico dall'unità d'.(Di mercoledì 3 luglio 2019)