Istat | -4% nascite | minimo storico dall' unità d' Italia | -18 mila bambini rispetto 2017

Istat - record negativo di nascite in Italia : Il calo delle nascite in Italia non è una novità e dal 2015 non ha mai accennato ad arrestarsi. Lo conferma l'ultimo rapporto di Istat, secondo il quale nel 2018 sono stati iscritti all'anagrafe circa 439mila bambini, ben 140 mila in meno rispetto al 2008, appena dieci anni fa.I residenti cancellati per decesso lo scorso anno sono stati più di 633mila, in un divario che si fa sempre più ampio. L'Italia è ufficialmente in recessione ...