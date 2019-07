Istat | 157mila persone via dall’Italia nel 2018 Crescono gli italiani che ritornano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L’aveva già parlato della fuga degliall’estero nella relazione annuale e ora nel dossier sul bilancio demografico affronta il tema del saldo migratorio. Nel 2008 leche hanno lasciato il nostro Paese sono state quasi, con un aumento di 2mila unità rispetto al 2017. Le iscrizioni in anagrafe dall’estero si sono ridotte da quasi 500mila del 2008 a 332 mila delmentre le cancellazioni dall’anagrafe per l’estero sono aumentate in maniera marcata, passando da 80mila a 157 mila nel decennio. Il saldo migratorio con l’estero si è quindi ridotto a 175mila unità nel. Nelgli iscritti in anagrafe provenienti da un Paese estero sono diminuiti del 3,2% rispetto al 2017. Sono soprattutto cittadini stranieri (85,9%) anche se gliche rientrano dopo un periodo di emigrazione all’estero sono in crescita rispetto al 2017 (+10,5%). ...

