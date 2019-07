Isotta | de Magistris uccide il Teatro Mercadante perché il direttore artistico non è dei

ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Paolotorna ad intervenire sui teatri napoletani. Prima ci fu l’accusa a Nastasi di aver rovinato l’acustica del San Carlo con la complicità del maestro Muti, sul Fatto Quotidiano. Poi è stata la volta, sulle stesse pagine, della lettera a Mattarella in cui il critico demoliva la soprintendente del San Carlo, Rosanna Purchia. Oggi, su Libero,parla delStabile. Ne ripercorre la storia e ne elogia la varietà del cartellone di prosa, pur definendo “indegni” alcuni degli spettacoli inseriti nella programmazione. Poi, parla del suo, Luca De Fusco, lodevole, secondo lui, per il fatto di dare spazio anche a ciò che non gli piace e che non condivide. Sotto la sua gestione, scrive, ilè passato da 2400 abbonati a 7000. Il fatturato, che prima era quattro milioni e mezzo, ora è arrivato a dieci. Sotto di lui il...

napolista : Isotta: 'de Magistris uccide il Teatro Stabile perché il direttore artistico non è dei centri sociali'. Il presiden… -