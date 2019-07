Instagram lancia lo sticker Chat nelle Stories | come funziona

Instagram lancia il nuovo sticker Chat : cos’è e come funziona : Instagram lancia oggi il nuovo sticker Chat, che consente di avviare conversazioni via Direct con gli amici direttamente dall’interno di una Storia. come funziona il nuovo sticker Chat di Instagram Per invitare gli amici a Chattare da una Storia, basta selezionare lo sticker Chat e dare un nome alla Chat. Gli amici che visualizzano la tua Storia, possono cliccare sullo sticker per unirsi alla Chat e tu vedrai le loro richieste nella lista di ...

Instagram lancia oggi una nuova funzionalità per ridurre la quantità dei dati utilizzati : Instagram lancia oggi una nuova funzionalità pensata per consentire a tutti gli utenti di ridurre la quantità dei dati utilizzati senza compromettere l’esperienza. Grazie a questa nuova opzione, disponibile solo per Android, è possibile visualizzare i contenuti multimediali preferiti su Instagram con tempi di caricamento ridotti. Ciò significa meno dati utilizzati da Instagram sul proprio cellulare. Come funziona Tre le opzioni personalizzabili ...

Gaetano e Erica - dopo il Gf lui si sbilancia : gesto inaspettato su Instagram : Grande Fratello, Gaetano Arena continua a pensare a Erica Piamonte: la sta aspettando? Gaetano Arena e Erica Piamonte si sono avvicinati molto nelle ultime settimane del Grande Fratello 2019. Poi c’è stato un distacco, con tanto di richiamo in pubblico da parte di Barbara d’Urso a Gaetano per delle esternazioni su Erica. Tutto è passato […] L'articolo Gaetano e Erica, dopo il Gf lui si sbilancia: gesto inaspettato su Instagram ...

Instagram copia Snapchat e TikTok per rilanciare la sua tv : Che Instagram abbia tratto ispirazione da Snapchat per i suoi format era noto a tutti da quando sono comparse le storie sull’applicazione di casa Facebook. Ora però Instagram ha attinto nuovamente dall’inventario di Snapchat e questa volta anche da quello di TikTok per cercare di rendere popolare lo spazio IgTv. Lanciato poco più di un anno fa Instagram Tv è un hub per video di lunga durata in formato verticale che si trova ...