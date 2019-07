Independence Day | 10 cose che forse non sapevi sulla Guerra d’Indipendenza americana

Mondiali di calcio - Alex Morgan divide con l’esultanza del tè contro l’Inghilterra a poche ore dall’ Independence Day : Il campionato mondiale di calcio femminile è ormai giunto alle battute finali. Gli Stati Uniti si sono già assicurati la finale con una vittoria per 2 a 1 sul l’Inghilterra , nell’attesa di conoscere chi, tra Paesi Bassi e Svezia, sarà la loro avversaria per il titolo. Ma non sono solo le performance atletiche della squadra statunitense ad attirare l’attenzione. Infatti, anche l’esultanza dell’attaccante Alex Morgan dopo un goal proprio contro ...

Independence Day - carri armati - voli acrobatici e spettacoli pirotecnici : Trump prepara il 4 Luglio in grande stile : Si avvicina il 4 Luglio, il giorno dell’Indipendenza Americana e il Presidente Donald Trump è pronto a trasformare per la prima volta le celebrazioni in una parata militare lungo il Mall e in un evento patriottico suggellato da un suo discorso alla nazione dal Lincoln Memorial. carri armati, aerei militari con un sorvolo dell’Air Force One, voli acrobatici e due spettacoli di fuochi d’artificio (per 35 minuti in tutto) che ...