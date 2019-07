Incidenti in montagna | alpinista precipita e muore su un ghiacciaio in Valfurva | altri 2

Incidenti in Montagna : uomo muore per malore nel Frusinate : Negli ultimi giorni sono stati diversi gli Incidenti che hanno richiesto l’intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio: il più grave sabato scorso a Picinisco, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 42 anni originario di Isola del Liri è stato colto da un malore fatale mentre si preparava per una scalata. Inutili purtroppo i soccorsi prestati da un medico già presente sul luogo e, ...

Incidenti in montagna : escursionista precipita e muore in Friuli : Una escursionista tedesca è precipitata sulle Alpi Giulie, nel gruppo delle Ponze, ieri pomeriggio, ed è stata trovata morta oggi dagli operatori del Soccorso Alpino che avevano avviato ricerche poco dopo l’incidente. Subito dopo la caduta, infatti, un allarme è stato lanciato dalla compagna di gita della vittima, che ha telefonato al Nue 112 in stato di choc. La donna ha raccontato di aver visto precipitare l’amica, mentre ...

Incidenti in Montagna : non vede dirupo e precipita per 5 metri - soccorso : I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti nella notte a Pieve Ligure, presso la Capelletta di Santa Croce: un uomo, fermatosi a bivaccare dopo un barbecue con gli amici, durante la notte si è alzato e non ha visto che la fascia terminava con un salto di circa 5 metri. Fino alle 4 nessuno degli amici si è accorto della caduta del 56enne. Dopo essere stato individuato sono scattati i soccorsi. Il medico del 118 ha stabilizzato il paziente che ...

Incidenti in Montagna : 55enne sorpreso da temporale scivola in dirupo - soccorso : Un escursionista di Gorizia è stato recuperato ieri dai tecnici del soccorso alpino dopo essere stato sorpreso da un temporale ed essere scivolato in un dirupo mentre percorreva il sentiero Re di Sassonia, nel sottogruppo di Riobianco delle Alpi Giulie, a Tarvisio (Udine). Il 55enne è riuscito ad agganciare la rete telefonica e a chiedere aiuto. L’escursionista è stato localizzato e raggiunto a una quota di 1500 metri, infreddolito ma in ...

Quattro appassionati di canyoning sono rimasti bloccati ieri in Val Segnara, in Piemonte. Il soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno recuperato il gruppo ieri sera, dopo ore di lavoro. Tre sono in buone condizioni di salute, il quarto è stato trasferito in elicottero all'ospedale CTO di Torino per i traumi riportati.

Un uomo è morto in Alto Adige, precipitando per almeno 50 metri lungo un ripido pendio sopra Lappago, in valle Aurina. Il 51enne è un uomo del posto. Intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca, il soccorso alpino e i carabinieri

E' stato ritrovato il corpo senza vita dell'escursionista disperso da ieri pomeriggio nel Meranese: l'uomo ieri non aveva fatto ritorno da una gita e sono subito scattate le ricerche. Il corpo è stato rinvenuto ai piedi di un pendio di Punta delle Laste, sopra Verdines, all'ingresso della Val Passiria. Sul posto carabinieri, soccorso alpino e l'elisoccorso.

Estate - Incidenti in montagna : torna la giornata nazionale “Sicuri sul Sentiero” : Presidi di sentieri, ferrate e falesie, vie alpinistiche, grotte e percorsi per il canyoning, con momenti informativi sugli accorgimenti da prendere per ridurre il rischio di incidenti, oltre a escursioni guidate e dimostrazioni di soccorso. È lo stesso anche quest’anno il format della giornata nazionale di prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva “Sicuri sul Sentiero“, che il Club alpino italiano (con le ...

Incidenti in montagna - tragedia in Alto Adige : muore durante la discesa : Domenica di Pentecoste tragica sulle montagne dell’Alto Adige. Un escursionista di 36 anni originario di Vipiteno in provincia di Bolzano e’ morto mentre assieme ad un amico stava compiendo un’escursione al Sas dai Tamersc, noto nell’ambiente alpinistico come “Tamersrock”, nella zona di Pedru’ sopra l’abitato di San Vigilio di Marebbe in Val Badia. Stando alle prime informazioni, l’uomo dopo ...

Incidente in provincia di Bergamo: questa mattina un uomo è morto cadendo in un dirupo mentre stava effettuando un'escursione a 2.500 metri di quota, sopra Castione della Presolana. Alcune persone che si trovavano con il 55enne hanno lanciato l'allarme. L'equipe giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Incidente in Valle Stura, nel Cuneese: un alpinista è morto a causa di una caduta sulla salita per il Becco Ischiator, a oltre 2.100 metri di altezza. L'uomo, italiano, era con un compagno di ascensione, precipitato anche lui, ma senza riportare gravi ferite. Sul posto il Soccorso Alpino.

Incidenti montagna : nuove tecnologie per i soccorsi : nuove tecnologie per facilitare i soccorsi in zone difficili: e’ l’obiettivo del progetto Interreg Italia Austria “Start” (Smart Test for Alpine Rescue Technology) che coinvolge sette partner in quattro province alpine: il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi Cnsas con i colleghi del Soccorso Alpino Alto Adige Cnsas, il Soccorso alpino dell’Alpenverein Suedtirol, il Bergrettung Tirol, il Noi Teckpark di Bolzano, ...

Incidenti in Montagna : donna precipita in canale nel Comasco - morta : Recuperato il corpo senza vita di una donna caduta per un centinaio di metri lungo un canale ripido a Castiglione d’Intelvi, in provincia di Como. Sul posto il Soccorso alpino, con una quindicina di soccorritori e due infermieri del Cnsas, vigili del fuoco e carabinieri. La 46enne era uscita con un’amica per una passeggiata e stavano rientrando: si trovavano a circa 600 metri di quota, in una zona dove il terreno presenta gole ...

Una valanga ha travolto 2 scialpinisti nella zona di Pra degli Angeli, a poca distanza dal rifugio Mario Fraccaroli nel Trentino meridionale, nella zona di confine con il Veneto. Uno dei due scialpinisti sarebbe riuscito a mettersi in salvo. In corso le ricerche del compagno di escursione.