In Fortnite appaiono strani portali | l’evento di Stranger Things 3 sta iniziando?

optimaitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La Battaglia Reale dista cambiando. Di nuovo! Mentre è in pieno corso la Stagione 9 con le sue tradizionali Sfide, gli sviluppatori di Epic Games sono infatti al lavoro per ravvivare ulteriormente le attività da svolgere sulla grande isola che ospita i match online del suo celebre shooter costruttivo. Se solo poche ore fa vi abbiamo segnalato della costruzione di un gigantesco robot, oggi pare che sia il Sottosopra dia solleticare palati e polpastrelli dei videogiocatori. Con un giorno a separarci dalla terza stagione di- disponibile nel catalogo di Netflix dal 4 luglio 2019 -, il già annunciato crossover tra la sere TV creata dai Duffer Brothers e il Battle Royale più giocato starebbe prendendo forma. I player da ogni parte del mondo hanno infatti segnalato - e poi riportato in rete, come spiegato dal sitoINTEL - l'apparizione ...

OptiMagazine : In #Fortnite appaiono strani portali: l'evento di #StrangerThings3 sta iniziando? - pcexpander : Stranger Things e Fortnite: appaiono dei portali, evento in arrivo? #pcexpander #cybernews #cybersecurity -