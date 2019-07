Ilary Blasi | Perchè Ho Abbandonato il Grande Fratello Vip!

Ilary Blasi svela perché non condurrà Temptation Island Vip 2019 : Temptation Island Vip: Ilary Blasi rivela perché ha rifiutato la conduzione Ilary Blasi non condurrà Temptation Island Vip 2019. La notizia è ormai certa, a rivelarlo è la stessa conduttrice tra le pagine di Chi, dove ha perfino specificato il motivo che l’ha spinta a rifiutare la proposta di Maria De Filippi nel sostituire Simona Ventura durante la seconda edizione della trasmissione che vede i personaggi del piccolo schermo mettere a ...

Ilary Blasi : "Ecco perché ho lasciato il Grande Fratello Vip" : "Nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti, e quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica", le dichiarazioni della conduttrice su 'Chi'.

Ilary Blasi : "No al Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island Vip 2. Giochi senza frontiere? Contenta di portare in tv la versione 2.0" : Ilary Blasi, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinta a lasciare la conduzione del 'Grande Fratello Vip': Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, ...

Ilary Blasi sull’addio al GF Vip : «Quando si sorpassano certi limiti - dove un’altra ci sguazzerebbe - io faccio fatica» : Ilary Blasi Nella prossima stagione tv, il Grande Fratello Vip dovrà fare a meno della sua storica conduttrice. Ilary Blasi ha deciso infatti di lasciare il comando ad Alfonso Signorini per dedicarsi ad altri progetti, tra cui spicca, come vi abbiamo anticipato tempo fa, il nuovo Giochi Senza Frontiere. Lady Totti parla per la prima volta dell’addio al reality, sottolineando di volersi concentrare su un tipo di televisione più leggera, in ...

A disagio di fronte a fatti privati - un’altra ci avrebbe sguazzato! Ilary Blasi lascia il GF Vip : Ilary Blasi ufficializza la decisione di lasciare la conduzione del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale Chi, passa il testimone ad Alfonso Signorini e rende note le motivazioni che l’hanno spinta a non accettare di condurre il reality per il quarto anno consecutivo: “Mi piace a ridere, sono a disagio nell’affrontare vicende personali dei concorrenti”.--Intervistata per il settimanale Chi, Ilary spiega le ragioni del suo rifiuto: ...

Palinsesti Mediaset prossimo autunno : Ilary Blasi lascia il GF - debutta Amici Vip : Sono tante le novità che saranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset, in partenza dal mese di settembre. In queste ore circolano le prime indiscrezioni su quelli che saranno i nuovi programmi e le riconferme che si troveranno in palinsesto durante la stagione autunnale. Immancabili i volti noti del Biscione tra cui Barbara D'Urso, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Cosa si vedrà sulle reti ...

