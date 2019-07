Ilary Blasi lascia il GF Vip | “A disagio di fronte a fatti privati | un’altra ci avrebbe

Ilary Blasi hot a Ibiza : il video del gavettone a Francesco Totti diventa virale - : Serena Granato La conduttrice del "Grande Fratello Vip 3" ha pubblicato in rete diversi post sulla vacanza a Ibiza trascorsa insieme al marito, Francesco Totti Lo scorso 17 giugno è passato alla cronaca come la giornata dell'addio definitivo di Francesco Totti all'As Roma, un accadimento che l'ex capitano del team giallorosso sta cercando di superare e buttarsi alle spalle. Totti ha metaforicamente paragonato la sua estromissione dal ...

Palinsesti Mediaset prossimo autunno : Ilary Blasi lascia il GF - debutta Amici Vip : Sono tante le novità che saranno in onda nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset, in partenza dal mese di settembre. In queste ore circolano le prime indiscrezioni su quelli che saranno i nuovi programmi e le riconferme che si troveranno in palinsesto durante la stagione autunnale. Immancabili i volti noti del Biscione tra cui Barbara D'Urso, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin e Ilary Blasi. Cosa si vedrà sulle reti ...

Temptation Island Vip - Ilary Blasi esclusa dalla conduzione. Ecco chi prenderà il suo posto : Il prossimo autunno tornerà in onda Temptation Island Vip. Il programma, prodotto da Maria De Filippi, non avrà più come conduttrice Simona Ventura che ha lasciato Mediaset per tornare in Rai. Nell'ultimo periodo sembrava che a occupare il suo posto ci fosse Ilary Blasi. La moglie di Totti però - ri

Francesco Totti e Ilary Blasi - vacanze social a Ibiza : Ilary Blasi e Francesco Totti, sempre innamoratissimi a Ibiza. Dopo un anno fatto di alti e bassi dal punto di vista lavorativo, la coppia amatissima da tutti i cultori della cronaca rosa è volata nell'isola spagnola insieme ai figli per trascorrere qualche giorno di serenità, lontano dai riflettori. Una tradizione, ormai, quella di passare l'inizio dell'estate in Spagna, terra prediletta per rigenerarsi in vista degli impegni autunnali.Gli ...

Giochi senza Frontiere dovrebbe tornare in TV : possibile alla guida Ilary Blasi e Alvin : Il tanto amato “Giochi senza Frontiere” potrebbe tornare nei piccoli schermi delle case degli italiani. Si fa sempre più insistente infatti la voce che vede Mediaset potrebbe riproporre il programma dal prossimo autunno. Il format è di proprietà del gruppo Banijay, il colosso guidato da Bassetto Marco, che dopo anni di battaglie legali ha rilevato la società detentrice dei diritti e si è garantito la possibilità di vendere in tutti i territori ...

