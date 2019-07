Il Tribunale di Roma | la Lazio deve rimborsare gli abbonati per le gare a porte chiuse

Lazio ‘condannata’ - il Tribunale di Roma non ha dubbi : il club dovrà rimborsare gli abbonati se… : Il Tribunale di Roma accoglie la richiesta del Movimento Consumatori: la Lazio dovrà rimborsare gli abbonati in caso di squalifica dello stadio o della Curva A seguito dell’azione inibitoria promossa da Movimento Consumatori, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° luglio, ha condannato la SS Lazio S.p.A. ad eliminare la clausola nelle condizioni di contratto che esclude il diritto al rimborso del rateo di abbonamento in caso di ...

Il Tribunale di Roma si esprime : la Lazio dovrà rimborsare gli abbonati in caso di squalifica dello stadio : A seguito dell’azione inibitoria promossa da Movimento Consumatori, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° luglio, ha condannato la SS Lazio S.p.A. ad eliminare la clausola nelle condizioni di contratto che esclude il diritto al rimborso del rateo di abbonamento in caso di disputa a porte chiuse o con chiusure di settori. Gli abbonati alle partite casalinghe della Lazio nell’eventualità di disputa di partite in un altro stadio o ...

Max Biaggi assolto dal Tribunale di Roma : frode fiscale non sussiste : Roma – Il Tribunale di Roma ha assolto Max Biaggi, perche’ il fatto non sussiste, dall’imputazione di frode fiscale. Il centauro Romano, piu’ volte campione del mondo, era accusato di avere evaso 18 milioni di euro e per questo il pm Giuseppe Olivo aveva chiesto per lui la condanna a un anno di reclusione, che il giudice monocratico Bruno Costantini ha respinto. La vicenda risale al 2007, quando a gestire i diritti ...