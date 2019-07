Il ritorno di Silvio Berlusconi al Parlamento europeo

agi

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Sono giornate intense quelle di Strasburgo per. Eletto alvent'anni dopo la prima esperienza del 1999, quando fu eurodeputato per un paio d'anni, l'ex premier torna nell'emiciclo della città alsaziana a testa alta. L'anno scorso, nella stessa città' si discuteva, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, del suo ricorso contro la legge Severino che ne sanciva l'incandidabilita' per la condanna del 2013 in un processo sui diritti tv. Ma il caso è stato archiviato senza bisogno che ci fosse una sentenza esi è potuto candidare alle Europee. Da lunedì è a Strasburgo e con i suoi 82 anni compiuti è il più anziano dei 748 eurodeputati eletti, e auspica che l'Italia esca dall'isolamento in cui si pone con l'attuale governo. Fa parte di quelli che in un'audizione di esattamente 16 anni fa, nel luglio del 2003, da presidente ...

