Il primo campionato di macchine volanti diventerà realtà

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Ancora devono arrivare ma c’è già chi guarda (molto) avanti e punta a organizzare la prima competizione dedicata alle. L’ambizioso progetto è di Alauda Racing, startup australiana che ha sviluppato diversi prototipi di Airspeeder, testati nel corso degli ultimi otto mesi nell’hinterland di Sydney, con temperature oltre i 35 gradi e nessuna persona a bordo. L’idea del team guidato da Matt Pearson è ospitare un pilota all’interno per iniziare le gare nel 2020. I veicoli elettrici sono lunghi quattro metri e larghi tre e mezzo, integrano batterie litio-polimero che erogano una potenza di 500 kilowatt, pesano 230 chili e si dividono tra quadricotteri e ottocotteri. Alauda Racing mostrerà i mezzi ed eseguirà voli di dimostrazione nel corso del Goodwood Festival of Speed in programma dal 4 al 7 luglio nel Regno Unito. I primi test con i piloti a bordo si terranno invece a ...

