huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La febbre vip contagia anche Amici: la versione celebrity del talent di Maria De Filippi è il piatto forte del menu dell’autunno di Canale 5, insieme con il ritorno della Champions in chiaro il mercoledì.Ed è caccia ai famosi di turno anche per il Grande Fratello, con Alfonso Signorini padrone di casa, e per Temptation Island. Tra le novità Eurogames, ovvero Giochi senza frontiere anni 2000, e una fiction che fa shopping tra i volti Rai. Aspettando ‘Adriano’: archiviato il cartoon ‘Adrian’, “si pensa a un progetto conined ossa, showman, cantante”, promette Pier Silvio Berlusconi, che accarezza il sogno proibito Fiorello (“Vieni da noi!”), ma intanto schiera una trazione femminile, con le ‘colonne’ De Filippi, Barbara D’Urso, Ilary Blasi, Michelle Hunziker, ...

HuffPostItalia : Il palinsesto autunnale Mediaset con Celentano protagonista : 'Lo vogliamo in carne ed ossa, showman, cantante' - GioelePaglia : MyNetworkTV svela il suo palinsesto autunnale che comprende Law & Order: SVU - badtvit : #MyNetworkTV svela il suo palinsesto autunnale che comprende #LawAndOrderSVU -